Cruzeiro de Neymar tem alta procura e ainda oferece cabines de R$ 28 mil; veja as fotos do navio

Faltano apenas quatro meses para estrear, o empreendimento Neymar em Alto Mar, inédito em sua carreira, tem ido muito bem de vendas, tanto que algumas modalidades de cabines já se esgotaram. Agora restam as que vão de R$ 13 mil a R$ 28 mil. O valor pago pelo espaço, que comporta de duas a quatro pessoas, inclui o básico (ingresso para shows, festas, refeições completas), mas não algumas atrações, como simulador de fórmula 1, cinema 4D e bebibas, alcoólicas ou não.

Shows de stand up comedy foram divulgados. Entre os artistas está Victor Sarro, amigo de Neymar há tempos. As atrações musicais ainda não estão confirmadas, mas especula-se que Thiaguinho e Ludmilla serão presença certa. Dentro do navio há dezenas de atividades, que incluem as crianças e adolescentes, que poderão entrar acompanhado dos responsáveis. Toboágua, piscinas, boliche, espaço kids, cassino, spa, restaurantes temáticos e pistas de dança, entre outros, fazem parte da extensa programação. Confira as fotos:

Cruzeiro do Neymar Cruzeiro do Neymar - Divulgação Cruzeiro do Neymar - Divulgação Cruzeiro do Neymar - Divulgação Cruzeiro do Neymar - Divulgação Cruzeiro do Neymar - Divulgação

