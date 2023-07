Neymar parte para cima de convidado em show e é apartado por segurança no Rio de Janeiro

Neymar e a namorada Bianca Biancardi participaram de um show neste domingo, 2, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Mesmo com a namorada grávida e após tantas polêmicas, o jogador não deixou de se meter em confusão e foi filmado apartado pelos seguranças, logo após segurar a nuca de um convidado do evento.

VEJA MAIS

No vídeo Neymar aparece segurando a nuca de um rapaz não identificado, logo em seguida, após se exaltar, os seguranças chegam perto do craque e o retiram de perto do convidado.

O vídeo repercutiu e a web reagiu: “Largou o futebol e agora está investindo na luta, o mano Ney”, disse um usuário. “Os convidados com medo de Neymar pega as minas deles”, “Infantil demais. Com a mulher grávida ele se comporta como se tivesse 15 anos. Vira homem”, disseram. “Ninguém mais fala dele pelo futebol, mas sim pelas confusões. Chega a ser triste isso”, finalizou outro.