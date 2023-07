Cobertura de Neymar em Balneário Camboriú balança após passagem de ciclone; vídeo

Na última quinta-feira (13), as torres gêmeas do empreendimento Yachthouse by Pininfarina, pertencentes ao atacante Neymar, do PSG, localizadas em Balneário Camboriú (SC), foram abaladas pela passagem de um ciclone.

O fenômeno natural, comum em edifícios de grande porte, despertou atenção devido à intensidade dos ventos. Com impressionantes 81 andares, o prédio de luxo ocupa a segunda posição entre os arranha-céus residenciais mais altos da América do Sul.