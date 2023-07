Ciclone no RS: temporais causam estragos em municípios e quase 800 mil ficam sem luz no RS; vídeo

A formação de um ciclone extratropical provocou temporais que ocasionaram vários estragos em diversas cidades no Rio Grande do Sul entre a noite da última quarta (12) e a madrugada desta quinta-feira (13). Pelo menos 47 municípios já contabilizam prejuízos e cerca de 790 mil moradores do estado estavam sem luz até esta manhã, segundo a Defesa Civil.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, um idoso que esta dentro de casa, morreu após ter sido atingido pela queda de uma árvore durante a passagem do ciclone extratropical pelo estado.

Todo o território catarinense está sob alerta. A rede estadual, assim como prefeituras e universidades, suspenderam as aulas por conta dos temporais. Além disso, onze rodovias tem algum tipo de bloqueio.

Três cidades decretaram situação de emergência devido aos estragos causados pelas chuvas. Em Vera Cruz, a 161 km de Porto Alegre, Sobradinho, na Região Central do RS, e Joia, no Noroeste do estado, os moradores foram afetados pela chuvarada e a queda de granizo.

Uma ponte que liga os municípios de Guaporé a Anta Gorda, na Serra do RS, ficou totalmente submersa pelo Rio Guaporé, que elevou o nível com as fortes chuvas na região na tarde de quarta-feira (12). Desvios podem ser feitos pela ERS-129, passando por Encantado, e pela ERS-332.

Um grupo de indígenas da Zona Sul de Porto Alegre precisou deixar a aldeia em que moram e se abrigar em uma paróquia da região por conta do risco de chuva forte na aldeia.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).