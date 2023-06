Paraenses em Santa Catarina relatam momentos de tensão durante ciclone

Paraenses que residem em Santa Catarina relatam momentos de medo com ciclone extratropical que afetou 14 municípios do estado, causando estragos. Carmen Santos, de 46 anos, que mudou-se de Marituba para Joinville com a família, há cerca de três anos, estava no no trabalho quando começaram os ventos fortes. “Já estava previsto de sábado para domingo, mas o ciclone se antecipou, ocorreu na madrugada de sexta para sábado e durou cerca de uma hora. Foi bem forte”, disse.

As cidades mais prejudicadas ficam ao sul de Santa Catarina, onde foram registrados deslizamentos, alagamentos e o isolamento de algumas comunidades. Em Praia Grande, por exemplo, 65 pessoas ficaram desabrigadas e as adutoras de água foram comprometidas, levando à suspensão do abastecimento.

O ciclone extratropical também causa danos no Rio Grande do Sul, onde a Defesa Civil emitiu alerta para as regiões da Serra, Litoral Norte e Vale do Paranhana.

Veja mais:

Casa interditada em Florianópolis após deslizamento. (Prefeitura de Florianópolis/ Divulgação.)

Joinvile fica no norte do estado, onde os efeitos do ciclone foram menores. “Em Joinville não teve chuva, como ocorreu em outras cidades” contou Carmen. Ela trabalha como operadora de empilhadeira em uma fábrica no turno das madrugada.

“O encarregado orientou os empregados a não saírem da fábrica. Já estava todo mundo preparado. Liguei pra casa, para saber como estavam os parentes e orientar que fechassem todas as portas e janelas”.

Outro paraense, Deivison da Silva, de 46 anos, que chegou de Belém para Joinville há uma semana, disse que viu a ventania forte de casa, mas não tinha outro lugar para ir. “Foi uma coisa de louco. Em Belém não tem isso. Eu estava em casa e não tinha para onde correr. Tenho que ir me acostumando”.