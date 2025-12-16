Norte é a região que mais compra presentes em cima da hora, aponta pesquisa

A Região Norte lidera o ranking nacional de consumidores que deixam a compra de presentes para a última hora. É o que revela uma pesquisa inédita sobre o ato de presentear no Brasil, realizada pela Consumoteca. O estudo ouviu 1.296 pessoas nas cinco regiões do país e indica que o presente físico voltou a ganhar força como símbolo de afeto e conexão.

🎁 Segundo o levantamento, o comportamento de consumo está diretamente ligado à retomada dos encontros presenciais e à valorização dos vínculos pessoais, movimento que aparece de forma mais intensa no Norte.

VEJA MAIS

Região Norte valoriza mais os encontros presenciais e o afeto

De acordo com a pesquisa, 63% dos entrevistados da Região Norte afirmam que passaram a valorizar mais os encontros presenciais nos últimos anos. Além disso, 34% dizem se sentir mais próximos e conectados às pessoas ao seu redor — índice acima da média nacional, que é de 20%.

Esse cenário reforça a ideia de que o presente vai além do objeto e funciona como um “ativo de vínculo”, representando presença, cuidado e intenção. Para o nortista, presentear é uma forma de celebrar relações que estão sendo retomadas, tanto no núcleo próximo, formado por amigos e familiares, quanto no núcleo central, que inclui parceiros, filhos e pais.

Os nortistas também aparecem como os que mais compram presentes de última hora no país. Esse comportamento faz com que fatores como praticidade, conveniência e facilidade de acesso tenham peso decisivo no momento da escolha.

Mesmo assim, outros critérios seguem relevantes para o consumidor. O levantamento aponta que 42% valorizam atributos sustentáveis nos produtos, enquanto 36% demonstram preferência por fragrâncias marcantes.

Perfumaria lidera escolhas de presente no Brasil

Em nível nacional, a pesquisa, encomendada pela empresa Natura, mostra que a perfumaria segue como a principal categoria de beleza para presentear. Os produtos do segmento são vistos como demonstrações claras de carinho e atenção, especialmente nas escolhas voltadas para parceiros e cônjuges, onde a reciprocidade emocional é mais valorizada.

O estudo aponta que o investimento financeiro e simbólico dos presentes é maior justamente no núcleo central de relações. Em média, os filhos recebem 7,6 presentes por ano, enquanto os parceiros recebem cerca de 6,4. Pais também figuram entre os principais destinatários, reforçando a centralidade da família nas decisões de consumo.

Entre os outros achados da pesquisa, um dos destaques é a retomada da proximidade entre amigos. Após anos de enfraquecimento, 38% dos entrevistados afirmaram ter se reaproximado de amizades em 2025, registrando o maior salto de proximidade entre os diferentes tipos de relação analisados. Confira a pesquisa completa.