O Liberal chevron right Belém chevron right

Aeroporto Internacional de Belém deve receber mais de 180 mil viajantes entre Natal e Ano Novo

A Norte da Amazônia Airports (NOA), empresa responsável por gerir o espaço, o fluxo de viajantes e oferta de viagens devem aumentar 8% e 7%, respectivamente

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra aviões no Aeroporto Internacional de Belém. (Foto: Divulgação | NOA)

Entre os dias 20 de dezembro e 4 de janeiro, a Norte da Amazônia Airports (NOA) prevê que quase 182 mil viajantes sejam atendidos entre embarques, desembarques e conexões nos 1.436 voos domésticos e internacionais programados no Aeroporto Internacional de Belém. Segundo a NOA, empresa responsável por gerir o espaço, em comparação com o mesmo período do ano passado, quando o registro foi de 167,3 mil passageiros em 1.337 voos, os indicadores apontam crescimentos de 8% no fluxo de viajantes e de 7% na oferta de viagens.

Para atender à demanda da alta temporada, estão previstos 11 voos extras. Pela GOL, as viagens adicionais terão como destino os aeroportos internacionais de Guarulhos, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro, enquanto a Azul prevê incremento de frequências para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

De acordo com Marco Antônio Migliorini, diretor-presidente da NOA, a capital paraense passa a contar com um aeroporto mais moderno, eficiente e preparado para o futuro. “As obras de modernização foram antecipadas em quase um ano para que o Aeroporto Internacional de Belém estivesse plenamente preparado para receber os visitantes da COP30, cuja operação foi concluída com êxito pela NOA. Esse conjunto de entregas inaugura um novo patamar na mobilidade aérea do Pará e consolida um legado permanente para a região, ao assegurar infraestrutura compatível com o incremento da oferta de voos nacionais e internacionais, desenvolvimento do turismo e da economia, além de garantir capacidade para atender, com conforto e fluidez, o crescimento da demanda de passageiros. Neste período de festividades, historicamente marcado por maior movimento, é motivo de orgulho termos uma porta de entrada à altura da relevância da região e da expectativa dos nossos clientes”, destaca.

O aeroporto recebeu teve investimentos de aproximadamente R$ 450 milhões na ampliação e modernização do local. As intervenções integram a Fase 1-B do contrato de concessão e foram finalizadas com quase um ano de antecedência em relação ao prazo inicialmente previsto, que era maio de 2026, após tratativas da NOA com o Governo Federal e a ANAC. Com isso, a capacidade de atendimento do aeroporto passou de 7,7 para cerca de 13 milhões de passageiros por ano.

Um dos grandes destaques é a ampliação das áreas de embarque, que quase triplicaram de tamanho, passando de 1.593 m² para 4.303 m², e contemplam tanto operações domésticas quanto internacionais. Com a construção de dois novos mezaninos sobre o saguão principal, o aeroporto passou a contar com espaços adicionais que proporcionam mais agilidade no processo de inspeção de segurança e mais conforto na espera pelo voo, com novas opções de compras e serviços.

As áreas comerciais foram ampliadas em cerca de 40%, saltando de 2.863 m² para 4.162 m², o que permitiu a chegada de marcas regionais e redes de renome nacional, como Fran’s Café, Living Heineken, Kopenhagen, Havana, Rei do Mate, Cairu, Rokkon, Forneria, Fit Food, Subway, W Premium Lounge, entre outras.

Segundo Artur Thiago Costa, diretor financeiro e comercial da NOA, além de espaços mais modernos, a proposta é oferecer ainda mais comodidade. “Ampliar os espaços comerciais significa disponibilizar maior variedade de produtos e serviços, consolidando marcas que já operavam e abrindo portas para novos negócios no aeroporto. Nosso foco é proporcionar um ambiente confortável, acolhedor e repleto de conveniências que atendam às necessidades dos nossos passageiros. Isso também contribui diretamente para a criação de novos postos de trabalho e o desenvolvimento integrado da região”, destaca.

O saguão principal foi remodelado e teve sua área ampliada em cerca de 20%, o que garantiu mais fluidez no deslocamento dos passageiros. Todas as áreas receberam novos conjuntos de sanitários, mais modernos, confortáveis e acessíveis. A quantidade de boxes femininos subiu de 64 para 93, enquanto os masculinos passaram de 73 para 95. Também foram implantados sete espaços-família e dois novos fraldários, ampliando a comodidade para diferentes perfis de pessoas.

Além de áreas completamente renovadas, os clientes passaram a contar com novas longarinas, com assentos mais confortáveis e ergonômicos, contribuindo para a composição visual dos elementos que remetem à cultura da Amazônia.

Outra novidade voltada à evolução da experiência dos passageiros é o novo sistema de climatização, dimensionado para garantir mais conforto térmico em todos os ambientes do terminal.

Ao mesmo tempo que representa um salto de qualidade no interior do empreendimento, a conclusão dos investimentos beneficia o aperfeiçoamento do fluxo de veículos e de pedestres na área externa do terminal, graças à ampliação do espaço em cerca de 60%, o que garante mais segurança, conforto e tranquilidade no acesso ao Aeroporto Júlio Cezar Ribeiro (Val-de-Cans).

Ampliação da capacidade e da eficiência das operações aéreas 

As melhorias realizadas pela NOA elevam a qualidade da experiência dos passageiros nos ambientes do terminal e, ao mesmo tempo, fortalecem a infraestrutura para receber mais voos, com ainda mais segurança e eficiência.

Entre as entregas realizadas, está o novo pátio para estacionamento de aeronaves, que, na prática, permitiu a adição de cinco posições para aeronaves da categoria C, que abrange modelos comumente utilizados em operações comerciais domésticas, como o Boeing 737-800 e o Airbus A320, além da requalificação completa do pavimento de pistas e taxiways. Outras melhorias incluem a modernização do balizamento noturno, a revitalização da sinalização horizontal, além da construção de Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESAs) nas cabeceiras 07, 25, 03 e 21.

A concessionária também reforçou a segurança das operações com PAPIs (do inglês Precision Approach Path Indicator) nas cabeceiras 21 e 25, equipamentos que operam como auxílio visual de precisão para orientar a aproximação das aeronaves para pouso, permitindo operações mais precisas nas duas pistas, mesmo em condições de baixa visibilidade. Outro ponto de destaque do plano de investimentos é a modernização completa do ALS (Approach Light Systems) na cabeceira 07, com tecnologia LED para operações ainda mais eficientes.

No final do mês de outubro, a Avianca inaugurou uma rota inédita e regular para Bogotá (Colômbia), com três voos semanais. Antes disso, em junho, a GOL Linhas Aéreas havia lançado sua operação direta para Miami (EUA), com voos às terças-feiras e aos domingos.

