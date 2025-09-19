Capa Jornal Amazônia
Mãe de Isabella Nardoni revela carta psicografada emocionante da filha; confira

Em entrevista ao podcast PodDelas, Ana Carolina Oliveira revela como mensagens psicografadas atribuídas à filha ajudaram a lidar com a dor da perda

Hannah Franco
fonte

Mãe de Isabella Nardoni revela carta psicografada da filha e fala sobre dor da perda. (Reprodução)

Ana Carolina Oliveira, mãe da menina Isabella Nardoni, emocionou os internautas ao revelar detalhes sobre cartas psicografadas que teria recebido da filha. Em entrevista ao podcast PodDelas, a vereadora compartilhou como encontrou no espiritismo uma forma de lidar com a dor da perda.

Segundo as investigações, Isabella foi jogada do apartamento pelo pai, Alexandre, e pela madrasta, Ana Carolina. O crime aconteceu em 2008 e chocou o Brasil.

O que diz a carta psicografada?

Durante a entrevista, Ana Carolina contou que passou a frequentar o centro espírita Perseverança, onde teria recebido mensagens espirituais atribuídas à filha.

“Todas as vezes que eu ia lá assim, que não conseguia nem olhar, desesperada, aquela energia me acalmava. Eu saía de lá outra pessoa. Já recebi muitas cartas, muitas psicografias”, revelou.

A mãe afirma que as mensagens não surgem em toda visita, mas que a energia do ambiente e o acolhimento espiritual foram fundamentais em seu processo de luto.

Espiritismo ajudou a lidar com a tragédia

Segundo a vereadora, o contato com a doutrina espírita ofereceu uma nova perspectiva sobre a perda. As cartas, de acordo com os médiuns, seriam mensagens da própria Isabella e, para Ana Carolina, funcionam como uma ponte emocional entre mãe e filha. "Eu frequento o Perseverança, que foi a casa que me acolheu, que me recebeu muito bem", disse.

Ela também relatou que não foi a única mãe acolhida pela casa espírita e que muitas pessoas em sofrimento buscam conforto através das mensagens psicografadas. "Existem outras pessoas que perderam também, como a gente diz, seus entes queridos, e também estão nessa busca e nesse desespero", explicou.

Hoje, Ana Carolina segue sua vida como vereadora pelo partido Podemos, mas a dor da perda da filha nunca deixou de existir. Ao compartilhar publicamente sua relação com o espiritismo e as mensagens psicografadas, ela busca não apenas manter viva a memória de Isabella, mas também ajudar outras pessoas enlutadas.

