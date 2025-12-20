FAB intercepta aeronave da Venezuela na reserva indígena Yanomami

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou uma aeronave modelo Cessna 182P que sobrevoava a Terra Indígena Yanomami, em Roraima, na sexta-feira, 19. O avião, vindo da Venezuela, foi detectado sem plano de voo e com matrícula não identificada.

Os radares do Sistema Brasileiro de Defesa Aeroespacial identificaram o voo suspeito. Diante da falta de informações sobre a aeronave, a FAB adotou medidas de policiamento aéreo.

Caças A-29 Super Tucano e uma aeronave de alerta aéreo antecipado E-99 foram empregados na operação. Pilotos da FAB realizaram reconhecimento visual e tentaram contato por rádio com a aeronave interceptada.

Pouso forçado e abandono da aeronave

Após as tentativas de comunicação, o piloto do avião suspeito realizou um pouso forçado. O incidente ocorreu em uma pista de terra localizada a cerca de 15 quilômetros ao sul do município de Amajari, próximo a Boa Vista.

A FAB enviou uma equipe de helicóptero H-60 Black Hawk ao local do pouso. A aeronave foi encontrada abandonada e com avarias estruturais, mas o piloto não foi localizado na área.

Operação ZIDA 41 e ações anteriores

Essa ação integra a Operação ZIDA 41, que tem como objetivo coibir voos irregulares e atividades aéreas ilícitas. A operação envolve a FAB e diversos órgãos de Segurança Pública.

Em 19 de novembro, uma ação semelhante resultou na destruição de outro avião. Na ocasião, as medidas de intervenção foram executadas pela FAB para forçar um pouso.

O piloto da aeronave interceptada em novembro não obedeceu às ordens, e um tiro de aviso foi disparado. A Força Aérea informou que o avião foi reclassificado como hostil e sujeito a tiro de detenção.

O piloto pousou em uma pista de terra perto de Surucucu, em Roraima, e fugiu. A aeronave, com matrícula adulterada, foi incendiada pelas equipes da operação.