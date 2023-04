Padre flagrado em vídeo fazendo sexo com outro homem é afastado

A Arquidiocese de Brasília afastou o padre José Maria dos Santos das atividades paroquiais na igreja São Camilo de Lellis, na região central de Brasília (DF). O religioso foi flagrado em um vídeo fazendo sexo com outro homem, o que vai contra os ensinamentos da Igreja Católica.

Em um dos vídeos, o padre recebe sexo oral. Em outro, o homem aparece sem calças e senta no colo do religioso, que segura na cintura dele e faz movimentos com o quadril.

A instituição se pronunciou por meio de uma nota, informando que os fatos vieram à tona no último sábado (22) e reforçando que "os comportamentos não coincidem com os ensinamentos da Igreja e com a conduta que deve ser vivida pelos ministros ordenados". O padre José Maria foi afastado no domingo (23), após a Arquidiocese acionar a congregação religiosa dos padres camilianos para tomar providências sobre o caso.

O arcebispo de Brasília, dom Paulo Cezar Costa, também se pronunciou a respeito do episódio, pedindo aos fiéis que orem pelo padre José Maria. Vale lembrar que a Igreja Católica condena a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo e, ao assumirem o posto, os padres fazem um voto de castidade.

Em sua nota, a Arquidiocese de Brasília reafirmou seu compromisso e zelo para com o Povo de Deus, convidando a comunidade paroquial de São Camilo de Lellis a se unir em oração neste momento delicado. O padre José Maria dos Santos ficará afastado das atividades paroquiais e de outros encargos pastorais na Arquidiocese até que os superiores da Província Camiliana tomem as providências necessárias para esclarecer os fatos.