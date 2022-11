Padre é preso após fazer sexo a três em cima do altar da igreja

Um padre norte-americano foi preso após fazer sexo a três com duas mulheres em cima do altar da Igreja Católica de São Pedro e São Paulo, na cidade de Pearl River, Luisiana (EUA). Com informações do Extra.

O ex-pároco, Travis Clark, de 39 anos, recebeu uma pena de três anos de prisão, que cumprirá em liberdade condicional supervisionada. O sacerdote também terá de pagar uma multa de mil dólares (cerca de R$ 5,4 mil).

Como o caso foi descoberto

Uma pessoa que passava pela rua percebeu que as luzes do templo estavam acesas. Quando olhou pela janela, viu Clark seminu fazendo sexo com duas mulheres no altar, de acordo com o New York Post.

A testemunha acionou a polícia, que, ao chegar no local, encontrou uma câmera montada em um tripé, gravando a cena. As duas mulheres que participaram do ato sexual são prostitutas e foram pagas pelo sacerdote. Elas estão em liberdade condicional.

Os investigadores também encontraram brinquedos sexuais e itens de iluminação de palco no local. Eles também apontaram que tudo o que aconteceu naquela noite havia ocorrido de maneira consensual. Porém, na ocasião, os três acabaram presos sob a acusação de obscenidade, porque estavam à vista do público.

O altar “profanado” foi queimado após a conduta “demoníaca” de Clark, de acordo com o arcebispo de Nova Orleans, e um novo altar foi consagrado em novembro de 2020. Clark, que foi ordenado em 2013, foi destituído do cargo logo após sua prisão. Ele ainda teve de pagar uma restituição à igreja no valor de 8 mil dólares (pouco mais de R$ 43 mil).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)