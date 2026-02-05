Viúvo de Isabel Veloso afirma que não recebe apoio da família da influencer

O viúvo da influenciadora Isabel Veloso, Lucas Borbas, de 28 anos, criticou a família da jovem e afirmou que não recebe apoio. Isabel morreu no dia 10 de janeiro, aos 19 anos, em decorrência de um câncer. A influenciadora deixou um filho, Arthur, fruto do casamento com Lucas.

Em interação com internautas no Instagram, Lucas abriu uma caixa de perguntas e foi questionado sobre a relação com a família de Isabel. “Os familiares da Bel estão te ajudando a correr atrás de realizar os sonhos dela?”, perguntou um usuário. A resposta, com uma foto do bebê, foi negativa: “Não. Mas tá tudo bem… a minha família era ela! E o único vínculo com eles era ela também! Agora minha família é meu filho! Aprendam, só tem ajuda onde há interesse financeiro!”

Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso, diz que não recebe apoio da família da influenciadora (Reprodução / Instagram @lucasborbass)

Lucas continuou desabafando no perfil e ressaltou que recebe ajuda apenas da família dele. O viúvo de Isabel afirmou que gosta de ter o controle sobre como cria o filho e não aceita interferências. “Sem julgamentos ou qualquer tipo de discussão”, disse.