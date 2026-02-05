Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Viúvo de Isabel Veloso afirma que não recebe apoio da família da influencer

A jovem de 19 anos morreu em decorrência de um câncer

Lívia Ximenes
fonte

Lucas Borbas e Isabel Veloso com o filho, Arthur (Reprodução / Instagram @lucasborbass)

O viúvo da influenciadora Isabel Veloso, Lucas Borbas, de 28 anos, criticou a família da jovem e afirmou que não recebe apoio. Isabel morreu no dia 10 de janeiro, aos 19 anos, em decorrência de um câncer. A influenciadora deixou um filho, Arthur, fruto do casamento com Lucas.

VEJA MAIS

image Médico relata últimos momentos de Isabel Veloso, que morreu aos 19 anos após complicações de câncer
Médico que acompanhou a influenciadora relata complicações após transplante de medula, momentos de instabilidade na UTI e a despedida da jovem, que lutava contra um linfoma de Hodgkin

image Viúvo de Isabel Veloso emociona web ao mostrar objeto com as cinzas da influenciadora; confira
De acordo com Lucas, a ideia é levar o objeto em um dos destinos que Isabel sonhava conhecer, acompanhado do filho do casal, Arthur, de um ano

image Lucas Borba, viúvo de Isabel Veloso, publica carta ao filho: 'Não será fácil'

Em interação com internautas no Instagram, Lucas abriu uma caixa de perguntas e foi questionado sobre a relação com a família de Isabel. “Os familiares da Bel estão te ajudando a correr atrás de realizar os sonhos dela?”, perguntou um usuário. A resposta, com uma foto do bebê, foi negativa: “Não. Mas tá tudo bem… a minha família era ela! E o único vínculo com eles era ela também! Agora minha família é meu filho! Aprendam, só tem ajuda onde há interesse financeiro!”

image Lucas Borbas, viúvo de Isabel Veloso, diz que não recebe apoio da família da influenciadora (Reprodução / Instagram @lucasborbass)

Lucas continuou desabafando no perfil e ressaltou que recebe ajuda apenas da família dele. O viúvo de Isabel afirmou que gosta de ter o controle sobre como cria o filho e não aceita interferências. “Sem julgamentos ou qualquer tipo de discussão”, disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

isabel veloso

viúvo isabel veloso

lucas borbas
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

PROPOSTA

Trump convida Brasil para integrar bloco internacional de minerais críticos

Bloco pretende reunir países estratégicos para reduzir a concentração da produção, do refino e da industrialização desses minerais, atualmente dominados pela China

04.02.26 19h16

FÉ CATÓLICA

Papa Leão XIV cria nova diocese no Brasil; saiba onde!

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como Catedral da nova diocese.

01.02.26 20h08

Quem é Jean-Luc Brunel, o elo entre o caso Epstein e o Brasil

01.02.26 15h07

SAÚDE

Vírus Nipah: Ministério da Saúde diz que risco é baixo e que doença não ameaça o Brasil

Os sintomas iniciais mais comuns incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, vômitos e dor de garganta.

30.01.26 15h02

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Viúvo de Isabel Veloso afirma que não recebe apoio da família da influencer

A jovem de 19 anos morreu em decorrência de um câncer

05.02.26 0h06

PRAZER

‘Sexo Pig’: entenda o que é e como funciona o fetiche repudiado por Pabllo Vittar

O sexo pig é uma preferência sexual legítima para muitos indivíduos que encontram prazer nessas atividades

28.02.23 23h30

Guia

Saiba tudo sobre a vacina da covid-19 e a campanha de vacinação

Entre as recomendações, as pessoas com febre devem aguardar para receber a dose

18.01.21 17h54

brasil

Caso Araceli: acusado absolvido é encontrado decapitado e carbonizado

O crime se tornou um dos mais emblemáticos do Brasil e deu origem ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituído em 18 de maio

04.02.26 22h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda