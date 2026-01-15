Capa Jornal Amazônia
Médico relata últimos momentos de Isabel Veloso, que morreu aos 19 anos após complicações de câncer

Médico que acompanhou a influenciadora relata complicações após transplante de medula, momentos de instabilidade na UTI e a despedida da jovem, que lutava contra um linfoma de Hodgkin

Riulen Ropan
fonte

Isabel Veloso morreu aos 19 anos em decorrência de complicações de um linfoma de Hodgkin. (Foto/Instagram: @isabelvelosoo)

O oncologista Bruno Bereza usou as redes sociais para relatar os últimos dias de vida de Isabel Veloso, influenciadora digital que morreu aos 19 anos, no último sábado (10), em decorrência de complicações de um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático.

No vídeo, o médico relembra momentos de acompanhamento médico, conversas com a família e a evolução do quadro clínico da jovem, que comoveu seguidores ao compartilhar a rotina de tratamento e cuidados paliativos.

Medo do transplante e apoio da família

Segundo Bruno Bereza, Isabel demonstrava muito receio em relação ao transplante de medula óssea, procedimento realizado em outubro de 2025 no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. O doador foi o pai da influenciadora, Joelson, que apresentou compatibilidade.

Na véspera da cirurgia, o médico se reuniu com Isabel e com o marido, Lucas Borbas, para esclarecer dúvidas e alinhar expectativas. De acordo com o oncologista, apesar do medo, a jovem mantinha a esperança e uma forte vontade de viver.

Ela se apoiava na fé e demonstrava serenidade diante do tratamento. Segundo o médico, esse equilíbrio emocional foi fundamental para que ela enfrentasse o procedimento com coragem.

Quadro se agravou após a alta hospitalar

Após receber alta, Isabel voltou a apresentar complicações graves, comuns em casos complexos de pós-transplante de medula óssea. Poucos dias depois de deixar o hospital, ela sofreu uma parada respiratória, precisou ser entubada e foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Com a internação, o contato direto com Isabel diminuiu, e o médico passou a manter conversas mais frequentes com o marido e o pai da jovem.

Oscilações nos dias finais

De acordo com o relato de Bruno Bereza, o estado de saúde de Isabel apresentou grandes oscilações nos dias que antecederam a morte. Em determinados momentos, o quadro era considerado extremamente grave, enquanto em outros houve melhora significativa de funções vitais, como rins e fígado.

Apesar da instabilidade, o médico destacou que Isabel manteve um semblante sereno mesmo durante a internação. Ao visitá-la na UTI, ele afirmou ter se surpreendido com a tranquilidade da jovem, mesmo sedada.

Segundo Bruno, Isabel transmitia uma sensação de paz, sem sinais aparentes de sofrimento.

A despedida

Momentos após deixar a UTI, o médico foi chamado novamente pela equipe. Ao retornar, percebeu sinais de agravamento súbito do quadro. Isabel sofreu uma parada cardíaca e não resistiu, apesar das tentativas de reversão.

Para o oncologista, Isabel deixou um legado de força, fé e resiliência. Ele ressaltou ainda o papel fundamental da família, que esteve ao lado da jovem durante todo o processo.

Homenagens e agradecimento do pai

Nos comentários da publicação, o pai de Isabel agradeceu publicamente o cuidado e a dedicação do médico. Em mensagem emocionada, destacou a relação de confiança construída ao longo do tratamento e a presença constante do profissional até os últimos momentos da filha.

Relembre o caso

Isabel Veloso foi diagnosticada com câncer linfático aos 15 anos. Após passar por quimioterapia, transplante e outras abordagens médicas, a jovem iniciou cuidados paliativos aos 17 anos, com foco na qualidade de vida.

Na época, Isabel explicou que a decisão foi tomada em conjunto com a equipe médica e não significava desistir da vida. Durante esse período, ela se casou e engravidou, decisões que geraram críticas nas redes sociais.

Durante a gestação, Isabel descobriu que o câncer havia se espalhado para os pulmões. Mesmo assim, manteve uma postura transparente sobre a doença e o tratamento.

Em outubro de 2025, ela passou por um novo transplante de medula óssea, recebeu alta em novembro, mas precisou retornar ao hospital pouco tempo depois.

Isabel Veloso morreu em 10 de janeiro de 2026, aos 19 anos. A morte foi confirmada pelo hospital após comunicado inicial feito pelo marido. Ela deixa o filho Arthur, de 1 ano.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Palavras-chave

