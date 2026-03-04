Homem salva pedestre com deficiência auditiva de VLT

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem correu para salvar um pedestre que caminhava distraído sobre a via férrea do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), no bairro do Junco, em Sobral, no interior do Ceará. O caso ocorreu na tarde da última segunda-feira (2).

No vídeo, é possível ver quando o homem percebe que o pedestre não havia notado a aproximação do VLT. Mesmo à distância, ele sinaliza para o condutor e corre em direção aos trilhos. Em seguida, se joga contra o pedestre e o empurra para a calçada, evitando a colisão. Nenhum dos dois ficou ferido.

De acordo com relato do condutor do VLT, o sistema de freios foi acionado antes mesmo de o pedestre ser retirado da via férrea. A buzina também estava acionada no momento da ocorrência. Segundo informações repassadas após o episódio, o pedestre salvo teria problemas de audição e, por isso, não teria escutado a aproximação do veículo.

Metrofor diz que medidas de segurança foram adotadas

Em nota, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), responsável pela operação do VLT, informou que “todas as medidas operacionais de segurança foram adotadas para evitar o acidente”.

Logo após a parada do veículo, o homem que realizou o resgate sinalizou ao condutor sobre a possível dificuldade auditiva do pedestre.