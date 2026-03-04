Prefeito de Macapá é afastado em operação que cumpre mandado em Belém

O prefeito de Macapá (AP), Antônio Furlan, conhecido como Dr. Furlan (MDB), e o vice-prefeito, Mario Neto (MDB), foram afastados dos cargos nesta quarta-feira (4), por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida ocorre no âmbito da segunda fase da Operação Paroxismo, da Polícia Federal (PF), que cumpre mandado de busca e apreensão em Belém.

Ao todo, o STF autorizou 13 mandados de busca e apreensão nas cidades de Macapá (AP), Belém (PA) e Natal (RN). A Corte também determinou o afastamento de servidores públicos pelo período inicial de 60 dias. A investigação apura um possível esquema de fraude à licitação para execução das obras do Hospital Geral Municipal de Macapá.

O caso tramita no STF por envolver recursos provenientes de emendas parlamentares federais destinadas à construção da unidade hospitalar.

Prefeito, vice e secretária estão entre afastados

Entre os servidores afastados por determinação do STF estão:

o prefeito Dr. Furlan;

o vice-prefeito, Mario Neto;

a secretária municipal de Saúde, Erica Aymoré;

o presidente da comissão permanente de licitação da prefeitura.

Em Macapá, endereços ligados ao prefeito foram alvo de mandados de busca e apreensão. A segunda fase da operação foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (4). As informações são do G1.

PF aponta indícios de direcionamento e desvio

De acordo com a Polícia Federal, há indícios da existência de um esquema criminoso envolvendo agentes públicos e empresários. A apuração aponta para possível direcionamento do processo licitatório, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro relacionados ao projeto de engenharia e à execução das obras do Hospital Geral Municipal.

O contrato sob suspeita foi firmado pela Secretaria Municipal de Saúde de Macapá. A PF informou que a nova fase da Operação Paroxismo tem como objetivo aprofundar as investigações sobre as irregularidades identificadas.