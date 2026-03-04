PF prende Daniel Vorcaro em nova fase da operação sobre o Banco Master

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (4), em São Paulo. A detenção ocorreu durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pela instituição.

A prisão foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso desde o mês passado. Vorcaro já foi levado para a Superintendência da PF na capital paulista.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) PF cumpre prisão de Vorcaro por ordem de Mendonça em nova fase de operação sobre Banco Master]]

[[(standard.Article) Deputados aprovam aporte no BRB para cobrir rombo do Master; oposição recorrerá]]

O cunhado do banqueiro, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão preventiva, mas ainda não foi localizado pelos agentes. @~Isabelle Ferreira

Investigação apura fraudes financeiras bilionárias

De acordo com a Polícia Federal, a nova fase da Operação Compliance Zero tem como objetivo aprofundar as investigações sobre a “possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”. Segundo a PF, o esquema financeiro sob investigação envolve a comercialização de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.

O nome da operação faz referência à suposta ausência de mecanismos internos de controle nas instituições envolvidas para evitar crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

Outros mandados e prisão anterior

Além de Vorcaro e Zettel, o STF expediu outros dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, que são cumpridos em São Paulo e Minas Gerais.

As investigações contam com apoio do Banco Central do Brasil. Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular que partiria do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. À época, segundo a Polícia Federal, havia um mandado de prisão preventiva em aberto e indícios de que ele deixaria o país.