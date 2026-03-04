Capa Jornal Amazônia
PF prende Daniel Vorcaro em nova fase da operação sobre o Banco Master

Dono do Banco Master foi detido em São Paulo por decisão do STF; investigação apura esquema bilionário com venda de títulos falsos

Hannah Franco
fonte

PF prende dono do Banco Master em nova fase da Operação Compliance Zero (Divulgação/Master)

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (4), em São Paulo. A detenção ocorreu durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pela instituição.

A prisão foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso desde o mês passado. Vorcaro já foi levado para a Superintendência da PF na capital paulista.

PF cumpre prisão de Vorcaro por ordem de Mendonça em nova fase de operação sobre Banco Master

Deputados aprovam aporte no BRB para cobrir rombo do Master; oposição recorrerá

O cunhado do banqueiro, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão preventiva, mas ainda não foi localizado pelos agentes. @~Isabelle Ferreira

Investigação apura fraudes financeiras bilionárias

De acordo com a Polícia Federal, a nova fase da Operação Compliance Zero tem como objetivo aprofundar as investigações sobre a “possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”. Segundo a PF, o esquema financeiro sob investigação envolve a comercialização de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.

O nome da operação faz referência à suposta ausência de mecanismos internos de controle nas instituições envolvidas para evitar crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

Outros mandados e prisão anterior

Além de Vorcaro e Zettel, o STF expediu outros dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, que são cumpridos em São Paulo e Minas Gerais.

As investigações contam com apoio do Banco Central do Brasil. Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular que partiria do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. À época, segundo a Polícia Federal, havia um mandado de prisão preventiva em aberto e indícios de que ele deixaria o país.

guerra

Ataque ao Irã foi 'criminoso', diz embaixador do país no Brasil

Nekounam disse ainda que o Irã está pronto para o que chamou de "piores situações possíveis"

02.03.26 14h53

histórico

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico

22.02.26 15h57

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

Operação Compliance Zero

PF prende Daniel Vorcaro em nova fase da operação sobre o Banco Master

Dono do Banco Master foi detido em São Paulo por decisão do STF; investigação apura esquema bilionário com venda de títulos falsos

04.03.26 7h56

BRASIL

Mulher é baleada em frente a igreja durante velório da mãe

Identificada como Amanda Arantes, de 27 anos, a vítima está hospitalizada e tem o quadro de saúde estável

02.03.26 20h54

Operação Paroxismo

Prefeito de Macapá é afastado em operação que cumpre mandado em Belém

Supremo autorizou 13 buscas e afastou servidores por 60 dias; PF apura fraude em licitação do Hospital Geral Municipal

04.03.26 8h03

CRIME

Segundo suspeito de participar de estupro coletivo de jovem de 17 anos se entrega à polícia no Rio

Após a repercussão do crime, o estudante João Gabriel Xavier Bertho, de 19 anos, foi afastado do Serrano Football Club, time que atuava no Rio de Janeiro

03.03.26 18h50

