Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico

Estadão Conteúdo

O Brasil terminou na 19ª posição no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, marcando a melhor campanha de sua história na competição.

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico, graças ao desempenho de Lucas Pinheiro Braathen, que brilhou no esqui alpino e subiu ao lugar mais alto do pódio.

A conquista de Braathen não apenas quebrou um tabu, como também colocou o Brasil no quadro geral de medalhas ao lado de outras nações que tradicionalmente aparecem na lista de pontuadores.

No topo do quadro, a Noruega confirmou sua supremacia mais uma vez, liderando com folga em número de ouros (18) e de total de medalhas (41), seguida por Estados Unidos e Países Baixos.

Neste domingo, a histórica Arena de Verona sediará a Cerimônia de Encerramento do evento, a partir de 16h30 (de Brasília).

Jogos Olímpicos de Inverno

Brasil

Lucas Pinheiro Braathen
Esportes
