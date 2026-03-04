Terceiro foragido por estupro coletivo se entrega à polícia

O terceiro investigado no caso de estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos se entregou à polícia na manhã desta quarta-feira (4), no Rio de Janeiro. Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, apresentou-se na 12ª Delegacia de Polícia de Copacabana, acompanhado de advogado.

Outros dois réus, de 19 anos, já haviam se entregado na terça-feira (3) e foram encaminhados ao Presídio José Frederico Marques, na Zona Norte da capital. Um quarto investigado, também maior de idade, permanecia foragido até a última atualização desta reportagem.

A denúncia foi aceita pela 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente, após manifestação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Os acusados respondem por estupro coletivo, com o agravante de a vítima ser menor de idade, e por cárcere privado. O processo tramita em segredo de Justiça.

Pedidos de habeas corpus apresentados por três dos réus foram negados pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. Além dos quatro adultos, há um menor investigado por ato infracional análogo ao crime. O caso foi desmembrado e é analisado pela Vara da Infância e da Juventude.

Nos últimos dias, outras duas jovens procuraram a delegacia para relatar abusos supostamente cometidos por integrantes do grupo. As novas denúncias estão sob investigação da Polícia Civil.

A identidade da vítima é preservada conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Casos de violência sexual podem ser denunciados pelo Disque 100 ou à delegacia mais próxima.