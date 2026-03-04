Capa Jornal Amazônia
Cultura

Quem é José Dumont, ator de novelas e do cinema brasileiro que foi preso no Rio?

Estadão Conteúdo

O ator José Dumont, de 75 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira, 4, no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em cumprimento a mandado de prisão decorrente de condenação pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com registros policiais, em 2022 o artista levou um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que vendia cuscuz na porta do prédio onde ele morava, até seu apartamento. Moradores denunciaram a situação e relataram que a criança já teria ido outras vezes ao imóvel.

A pena de nove anos e quatro meses foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com trânsito em julgado.

Trajetória na TV e no cinema

Com mais de quatro décadas de carreira, José Dumont construiu trajetória no cinema, na televisão e no teatro. Nascido em Bananeiras (PB), em 1º de agosto de 1950, iniciou a carreira artística no cinema, em 1977, ao interpretar Severino em Morte e Vida Severina.

Na televisão, ganhou projeção nacional ao viver Gil Marruá na primeira versão de Pantanal, exibida na década de 1990 pela extinta Rede Manchete. Também participou de produções como América, Terra Nostra, A História de Ana Raio e Zé Trovão e Mandacaru.

Seu trabalho mais recente na TV Globo foi como o coronel Eudoro Mendes em Nos Tempos do Imperador, exibida em 2021. Após o início das investigações, a emissora informou que o ator foi retirado do elenco de Todas as Flores, produção lançada no Globoplay.

No cinema, esteve em títulos como O Homem Que Virou Suco, A Hora da Estrela, Abril Despedaçado, Narradores de Javé, Era o Hotel Cambridge e Dois Filhos de Francisco, no qual interpretou Miranda, empresário ligado às duplas sertanejas retratadas no filme.

