Ana Paula Renault especula sobre dinâmica e ida de Juliano Floss ao Quarto Secreto

Juliano Floss entrou no Quarto Secreto na manhã desta quarta-feira, 04. Após o ocorrido, os participantes do BBB 26 iniciaram diálogos sobre os motivos da saída do dançarino do convívio do grupo. No Quarto Sonho de Eternidade, Ana Paula Renault afirmou acreditar que Breno seja o responsável pela indicação ou escolha do participante para o cômodo.

"Eu acho que pode ter sido o povo, mas também pode ter sido o Breno", aposta a jornalista.

Milena e Samira concordam com a teoria da Veterana. "A pessoa mais próxima dele aqui no quarto é o Juliano", acrescenta Milena. "O Breno puxaria ele ou eu. Talvez, me puxaria para a Jordana pisar em mim", pontua Samira.

"Às vezes, você nem podia por conta da liderança [...] eles nem estão cogitando a hipótese. Acham que o Breno só saiu. Acho que tudo é possível", finaliza Ana Paula.

Breno, vencedor do Paredão Falso, indicou Juliano Floss para acompanhá-lo no Quarto Secreto durante as próximas horas. O retorno de ambos ao convívio dos demais participantes ocorre durante a edição ao vivo do programa nesta quarta-feira, 4.