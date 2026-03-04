Capa Jornal Amazônia
Liah Soares lança ‘Paraense’ com participação super especial de Dona Onete em homenagem às mulheres

A música tem produção musical de Dedê Borges, que imprime uma sonoridade contemporâneajunto as raízes do carimbó e dos ritmos amazônicos

O Liberal
fonte

Liah Soares realiza o sonho de dividir uma canção com Dona Onete (Reprodução)

Autora da composição e da melodia, Liah Soares apresenta “Paraense”, nova faixa do EP Amazônia Beats – Ritmos Tropicais da Floresta, que conta com a participação super especial de Dona Onete. O lançamento está previsto para o dia 06 de março, em homenagem às mulheres paraenses, dois dias antes do Dia Internacional da Mulher.

A data é celebrada em 8 de março, e marca globalmente a luta histórica por direitos trabalhistas, igualdade salarial e participação política, oficializada pela ONU em 1975.

Após os lançamentos de “Deusa do Amor”, “Teu Amor Meu” e “A Hora Que Você Quiser”, Liah aprofunda a identidade amazônica do projeto com uma canção que celebra a mulher do Norte como símbolo de força, sensualidade, alegria e pertencimento cultural. A letra percorre referências sensoriais do Pará o jambu que treme, o açaí com chuva, a pupunha madura, o cheiro da mata e o gingado do mercado transformando território em poesia.

VEJA MAIS

image Dona Onete dá entrada em hospital de Belém; equipe informa que cantora já apresenta melhora
A assessoria da artista paraense usou as redes sociais, nesta sexta-feira (27), para comunicar fãs da internação

image Liah Soares celebra 23 anos de carreira com turnê dedicada a temas marcantes de novelas
Com 10 canções em trilhas sonoras e parcerias com ícones como Roberto Carlos, a cantora paraense projeta novo show e reforça sua identidade amazônica na MPB contemporânea

image Liah Soares lança videoclipe de ‘Amor pela Metade’ criado inteiramente com inteligência artificial
Sucesso na trilha sonora de Três Graças, canção ganha um videoclipe criado em projeto que une tecnologia e sensibilidade para refletir sobre as novas formas de amar

A música tem produção musical de Dedê Borges, que imprime à faixa uma sonoridade contemporânea sem perder as raízes do carimbó e dos ritmos amazônicos, reforçando a proposta estética do EP.

Para Liah, dividir essa canção com Dona Onete representa a realização de um sonho antigo: “Gravar com a Dona Onete sempre foi um sonho. Ela é uma referência viva da nossa cultura e da força feminina amazônica. Me sinto profundamente honrada por ter sua participação em uma música que celebra a mulher paraense e nossas raízes.”

A presença de Dona Onete adiciona à faixa a ancestralidade do carimbó chamegado, criando um encontro de gerações que reafirma o protagonismo feminino na música amazônica.

Com “Paraense”, Liah Soares consolida mais um capítulo do EP Amazônia Beats – Ritmos Tropicais da Floresta, projeto que celebra os ritmos tropicais da floresta sob uma linguagem contemporânea e projeta a identidade do Pará para novos públicos. Além disso, ela projeta uma nova turnê que celebra 23 anos de carreira em 2026.

A tour, intitulada “Temas de Novelas”, revisita canções marcantes de trilhas sonoras, tanto de sua autoria quanto de outros compositores, além de sucessos que atravessam sua discografia. Um espetáculo pensado para celebrar a música como narrativa emocional, memória afetiva e conexão direta com o público.

“A turnê é um projeto especial que une Liah Soares e Roberta Campos. Já temos 10 datas confirmadas entre Rio de Janeiro e São Paulo, e a ideia é levá-la também a Belém até o primeiro semestre. O repertório passeia não apenas pelos sucessos que marcaram as novelas, mas também por todas as canções importantes de nossas carreiras. É um show rico musicalmente, com uma parte dedicada à Roberta, uma parte à Liah e uma parte em que as duas se encontram no palco, celebrando juntas suas trajetórias”, disse a paraense ao lançar a turnê.

Liah atualmente é destaque com música “Amor Pela Metade”, que integra a trilha sonora da novela “Três Graças” (TV Globo, 2025) e embala romances como os de Viviane (Gabriela Loran) e Leonardo (Pedro Novaes).

