Liah Soares lança ‘Paraense’ com participação super especial de Dona Onete em homenagem às mulheres

Autora da composição e da melodia, Liah Soares apresenta “Paraense”, nova faixa do EP Amazônia Beats – Ritmos Tropicais da Floresta, que conta com a participação super especial de Dona Onete. O lançamento está previsto para o dia 06 de março, em homenagem às mulheres paraenses, dois dias antes do Dia Internacional da Mulher.

A data é celebrada em 8 de março, e marca globalmente a luta histórica por direitos trabalhistas, igualdade salarial e participação política, oficializada pela ONU em 1975.

Após os lançamentos de “Deusa do Amor”, “Teu Amor Meu” e “A Hora Que Você Quiser”, Liah aprofunda a identidade amazônica do projeto com uma canção que celebra a mulher do Norte como símbolo de força, sensualidade, alegria e pertencimento cultural. A letra percorre referências sensoriais do Pará o jambu que treme, o açaí com chuva, a pupunha madura, o cheiro da mata e o gingado do mercado transformando território em poesia.

A música tem produção musical de Dedê Borges, que imprime à faixa uma sonoridade contemporânea sem perder as raízes do carimbó e dos ritmos amazônicos, reforçando a proposta estética do EP.

Para Liah, dividir essa canção com Dona Onete representa a realização de um sonho antigo: “Gravar com a Dona Onete sempre foi um sonho. Ela é uma referência viva da nossa cultura e da força feminina amazônica. Me sinto profundamente honrada por ter sua participação em uma música que celebra a mulher paraense e nossas raízes.”

A presença de Dona Onete adiciona à faixa a ancestralidade do carimbó chamegado, criando um encontro de gerações que reafirma o protagonismo feminino na música amazônica.

Com “Paraense”, Liah Soares consolida mais um capítulo do EP Amazônia Beats – Ritmos Tropicais da Floresta, projeto que celebra os ritmos tropicais da floresta sob uma linguagem contemporânea e projeta a identidade do Pará para novos públicos. Além disso, ela projeta uma nova turnê que celebra 23 anos de carreira em 2026.

A tour, intitulada “Temas de Novelas”, revisita canções marcantes de trilhas sonoras, tanto de sua autoria quanto de outros compositores, além de sucessos que atravessam sua discografia. Um espetáculo pensado para celebrar a música como narrativa emocional, memória afetiva e conexão direta com o público.

“A turnê é um projeto especial que une Liah Soares e Roberta Campos. Já temos 10 datas confirmadas entre Rio de Janeiro e São Paulo, e a ideia é levá-la também a Belém até o primeiro semestre. O repertório passeia não apenas pelos sucessos que marcaram as novelas, mas também por todas as canções importantes de nossas carreiras. É um show rico musicalmente, com uma parte dedicada à Roberta, uma parte à Liah e uma parte em que as duas se encontram no palco, celebrando juntas suas trajetórias”, disse a paraense ao lançar a turnê.

Liah atualmente é destaque com música “Amor Pela Metade”, que integra a trilha sonora da novela “Três Graças” (TV Globo, 2025) e embala romances como os de Viviane (Gabriela Loran) e Leonardo (Pedro Novaes).