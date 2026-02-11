Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Demi Lovato cancela cinco shows de turnê para preservar a saúde

Artista explicou que a decisão foi tomada após reconhecer que o ritmo de preparação estava acima do que conseguiria sustentar

Redação O Liberal com informações da AE

Demi Lovato comunicou nesta terça-feira, 10, por meio dos stories no Instagram, o cancelamento de cinco datas da turnê Its Not That Deep, que estava prevista para começar em 8 de abril, em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA). Segundo Lovato, a decisão foi tomada após perceber que o cronograma estava mais intenso do que conseguiria administrar neste momento.

Em mensagem direcionada aos fãs conhecidos como "lovatics", ela afirmou que precisará de mais tempo para descansar, ensaiar e reorganizar a agenda, garantindo que possa manter o nível de entrega ao longo de toda a série de apresentações.

No comunicado, a artista explicou que a decisão foi tomada após reconhecer que o ritmo de preparação estava acima do que conseguiria sustentar neste momento.

"Ao começar a me preparar para a turnê, percebi que fui além do que era possível."

Ela ainda reforçou que a mudança é necessária para preservar seu bem-estar físico e emocional: "Para proteger minha saúde e garantir que eu possa dar o meu melhor em cada show, preciso de mais tempo para descansar, ensaiar e ajustar minha agenda com mais folga, o que me permitirá cumprir toda a duração da turnê."

Nova data de estreia e orientações sobre reembolso

As apresentações suspensas aconteceriam nas seguintes cidades: Charlotte (8 de abril), Atlanta (12 de abril), Nashville (14 de abril), Denver (5 de maio), Las Vegas (8 de maio). A cantora lamentou a decisão e pediu desculpas aos fãs que já haviam se programado para comparecer aos eventos.

Com a mudança, a turnê agora terá início em 13 de abril, em Orlando. O show na cidade, inicialmente marcado para o dia 10, foi remarcado e passa a abrir oficialmente a nova fase de apresentações.

Lovato informou que ingressos adquiridos via Ticketmaster e AXS terão reembolso automático para as datas canceladas. Já compras feitas em plataformas de revenda devem ser tratadas diretamente com os respectivos pontos de venda. Para Orlando, os ingressos anteriormente comprados permanecem válidos.

Turnê acompanha álbum lançado em 2025

Anunciada em outubro, a Its Not That Deep Tour leva o mesmo nome do álbum lançado por Demi Lovato em 2025. Apesar de ainda não haver datas confirmadas na América Latina, a cantora já tem presença garantida no Rock in Rio 2026, onde se apresenta no dia 12 de setembro, no Palco Mundo.

Na mesma noite, o line-up inclui nomes como Maroon 5, Mumford & Sons e o brasileiro João Gomes, com participação especial da Orquestra Brasileira.

Ao encerrar o comunicado, Demi reforçou o carinho pelo público e afirmou estar animada para reencontrar os fãs em breve, agora com uma agenda ajustada e foco total na qualidade dos shows.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

música

Demi Lovato

turnê

início

adiamento
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Bruna Linzmeyer divulga fotos raras com a namorada nas redes sociais; confira

Bruna Linzmeyer e Kin Saito, que atua como diretora de futebol feminino, assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023

10.02.26 8h38

SUCESSO

Nirah prepara maratona de shows pelo Pará e celebra lançamento de novo single no Carnaval

Cantora anuncia roteiro carnavalesco que passará por diferentes regiões paraenses que parra pela energia do CanaBelém à magia da Ilha do Marajó

09.02.26 10h16

SUPER BOWL

Por que a NFL não vai pagar Bad Bunny pelo show do intervalo do Super Bowl? Entenda

O intervalo do Super Bowl é considerado a maior vitrine da indústria do entretenimento mundial e um dos momentos de maior audiência

09.02.26 8h50

EXCLUSIVO

Mozão do Brasil: Filipe Bragança mergulha no universo sertanejo para viver seu primeiro protagonista

Ator assume o desafio de protagonizar João Raul, em "Coração Acelerado", a nova aposta da Globo. Em entrevista, o ator revela como sua experiência nos musicais ajudou na construção vocal do personagem

09.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

Sol Vega se pronuncia após expulsão do BBB 26 por agressão: 'Estou em paz'

A ex-participante também garantiu que pretende conversar com mais calma e esclarecer os acontecimentos

12.02.26 8h13

CULTURA

Legião Urbana em Belém: chinelada em show marca relação dos fãs com a banda há 38 anos

Clima não foi mais o mesmo depois que a banda saiu do palco, para nunca mais voltar completa a Belém

23.03.25 8h00

LUTO

Ator sul-coreano Jung Eun-woo morre aos 40 anos

Na véspera da morte, o ator fez uma publicação enigmática em seu Instagram

11.02.26 12h08

TURMA DA MÔNICA

Casa da Mônica é recriada em comemoração aos 60 anos da personagem; fotos

A paleta de cores, os cômodos, os objetos que compõem o cenário, tudo remete ao gibi; confira as fotos

10.10.23 13h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda