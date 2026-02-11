VÍDEO: Sol vai para cima de Ana Paula e é acusada de agressão no BBB 26

A casa do BBB 26 amanheceu em clima de tensão nesta quarta-feira (11), após uma briga generalizada entre participantes. A confusão envolveu Sol Vega e Ana Paula e terminou com acusação de agressão dentro do reality show.

O desentendimento começou quando Milena bateu na porta do quarto dos brothers para acordá-los. A atitude irritou Sol, que reagiu aos gritos e passou a bater nas portas dos quartos.

Logo em seguida, todos começam a discutir e Sol parte para cima de Ana Paula aos gritos.

Após o embate, Ana Paula acusou Sol de agressão. O momento gerou repercussão entre os confinados e também nas redes sociais, onde o vídeo da briga passou a circular entre fãs do programa.

Até o momento exibido nas imagens, a discussão começou após o barulho nas portas e evoluiu para troca de acusações entre as participantes.