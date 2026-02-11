BBB 26: entenda como começou a treta entre Sol e Ana Paula

A casa do BBB 26 amanheceu em clima de tensão nesta quarta-feira (11). Uma discussão envolvendo Sol Vega e Ana Paula evoluiu para uma briga generalizada, com acusação de agressão e pedidos de expulsão dentro do reality show.

O conflito começou após Milena bater na porta dos quartos para acordar os participantes para o café da manhã. A atitude irritou Sol, que confrontou a sister e questionou a insistência. Confira, em ordem, todos os acontecimentos.

Milena acorda os brothers e discussão começa

Após Milena bater nas portas, Sol desceu as escadas e reclamou: “O que é isso, Milena? É a segunda vez que você vai lá e acorda a gente”, disse. A recreadora respondeu que “amanhã vai ter uma terceira”.

“Respeita, minha filha! Cresce”, retrucou Sol. Milena respondeu, aos risos: “Eu já fiz 18 anos”. Sol então afirmou que a sister “parece uma criança”.

Em seguida, Sol começou a gritar e bater nas portas dos quartos. “Todo mundo, acorda!”, disparou. “Acorda! Quando é a amiguinha de vocês, vocês acham bonito, né?”, completou.

Suposta agressão após bate-boca

Após acordar aliados de Milena, Ana Paula questionou a postura de Sol, e as duas iniciaram uma discussão. Durante o embate, Ana Paula acusou Sol de ter segurado seu braço com força e pisado em seu pé.

“Fala mais alto, que não tô escutando, não!”, disse Ana Paula. Sol respondeu: “Se toca, Ana Paula!”.

Ana Paula insistiu na acusação: “Você pegou meu braço e balançou meu braço”. Sol rebateu: “Que balançar, se toca”. A sister ainda afirmou que Sol teria pisado em seu pé e tentado intimidá-la.

Gabriela também entrou na discussão e criticou o tom elevado das falas.

Treta generalizada envolve outros participantes

A confusão se espalhou pela casa. Gabriela questionou qual seria a necessidade de acordar os colegas. Ana Paula respondeu: “Aperta o botão”.

Jonas também interveio e passou a discutir com Babu. “Dá licença”, disse Babu. “E se eu não der?”, respondeu Jonas.

“Qual o problema? Você vai fazer o quê? Quer sair na porrada?”, retrucou Babu.

Ana Paula questionou: “Por que tá intimidando a tia Milena assim?”. Jonas respondeu que não estava intimidando ninguém.

A discussão seguiu com troca de provocações. “Você não me assusta, não”, afirmou Jonas. “Eu sou a mosca da sua sopa, seu otário!”, disse Babu em outro momento do confronto.

Repercussão e pedidos de expulsão

Após a discussão, aliados de Ana Paula reforçaram a acusação de agressão contra Sol. A sister voltou a afirmar que teve o braço segurado e o pé pisado durante o embate.

A cena repercutiu entre os participantes e também nas redes sociais, onde vídeos do momento passaram a circular. Até o momento exibido nas imagens, a discussão começou após a tentativa de acordar os brothers e evoluiu para uma sequência de confrontos dentro da casa.