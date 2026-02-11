Capa Jornal Amazônia
Gil do Vigor critica Sarah Andrade após eliminação do BBB 26: 'Você não aprendeu?'

Os dois ex-BBBs são amigos desde o Big Brother Brasil 21

Victoria Rodrigues
fonte

Sarah foi eliminada do BBB 26 com 69,13% dos votos. (Foto: Reprodução/ Globoplay)

Após a sister Sarah Andrade ser eliminada nesta terça-feira (10) do BBB 26, a ex-participante aproveitou para rever seus erros e acertos dentro do reality durante o Bate-Papo BBB, exibido no Globoplay. Ao longo da conversa, o economista Gil do Vigor não "passou pano" para a amiga, fez questão de expor os problemas de algumas falas dela no programa e revelou ainda que ela vivia relembrando situações do passado.

“O que parecia aqui fora é que tu tava presa no BBB 21, Sarah. Tu ficava o tempo inteiro falando ‘minha edição’, mas era um novo jogo, um novo programa. Acabou. Quer um bolo? Te dou um bolo! Era outra coisa, Sarah. A chance de começar tudo de novo”, disse Gil do Vigor.

Depois de escutar o que Gil tinha a dizer sobre sua participação no BBB, Sarah concordou com alguns pontos, mas retornou a ouvir que não havia aprendido nada com o BBB 21. “Você não aprendeu? Que usasse o BBB 21 para aprender. Tu não sabia que não dava para repetir sobre a mesma pessoa o tempo inteiro? Ouve a pessoa, chama pra conversar. Tá agoniada? Chama a pessoa", complementou Gil a Sarah Andrade.

Eliminação de Sarah Andrade

A ex-BBB Sarah Andrade foi a eliminada desta terça-feira (10) do Big Brother Brasil 26 com 69,13% dos votos do público, após disputar um paredão triplo com os outros veteranos do programa Babu Santana e Sol Vega. A saída da sister era um dos momentos mais esperados desta edição do reality por conta de algumas falas problemáticas e por ela bater de frente com uma das favoritas, a jornalista Ana Paula Renault.

Esta não é a primeira vez que Sarah Andrade participou do Big Brother Brasil, ela esteve presente na edição de 2021, na qual foi a 9ª eliminada com 76,76% de rejeição. A ex-BBB estava na berlinda com Rodolffo e Juliette, formando o segundo Paredão mais votado da história do BBB, com 654 milhões de votos. Ao final do programa, a campeã foi Juliette com 90,15% dos votos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

