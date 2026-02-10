BBB 26: Sarah é a eliminada da semana, com 69,13% dos votos
A sister estava em Paredão triplo formado apenas por veteranos, com Babu e Sol
Sarah é a eliminada da semana do Big Brother Brasil 26. A sister deixou a Casa nessa terça-feira (10), com 69,13% dos votos do público. Ela estava em Paredão triplo, formado apenas por veteranos, com Babu e Sol.
VEJA MAIS
Sarah participou da edição de 2020, na qual foi a 9ª eliminada com 76,76% de rejeição. Ela estava na berlinda com Rodolffo e Juliette, formando o segundo Paredão mais votado da história do BBB, com 654 milhões de votos.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA