BBB 26: Sarah é a eliminada da semana, com 69,13% dos votos

A sister estava em Paredão triplo formado apenas por veteranos, com Babu e Sol

Lívia Ximenes
Sarah foi eliminada do BBB 26 com 69,13% dos votos (Reprodução / Globo)

Sarah é a eliminada da semana do Big Brother Brasil 26. A sister deixou a Casa nessa terça-feira (10), com 69,13% dos votos do público. Ela estava em Paredão triplo, formado apenas por veteranos, com Babu e Sol.

Sarah participou da edição de 2020, na qual foi a 9ª eliminada com 76,76% de rejeição. Ela estava na berlinda com Rodolffo e Juliette, formando o segundo Paredão mais votado da história do BBB, com 654 milhões de votos.

