Quem sai no Paredão do BBB 26? Babu, Sarah e Sol disputam permanência com votos acirrados

Os participantes Sarah Andrade e Babu Santana disputam mais um paredão no Big Brother Brasil 26 com porcentagens quase iguais, deixando Sol com poucas chances de eliminação. A decisão sobre quem dirá adeus à casa mais vigiada do Brasil está nas mãos do público.

A votação segue até terça à noite (10), ao vivo, quando o resultado oficial será revelado. Um levantamento inicial já indicava 99 mil votos, mostrando a possibilidade de uma reviravolta até o anúncio final.

Enquetes realizadas por portais de notícias servem como termômetro para a preferência do público. A Notícias da TV e o UOL apresentaram suas parciais com os votos dos internautas.

Porcentagens atuais das enquetes

Pela enquete do Notícias da TV, as porcentagens atualizadas dos integrantes do paredão são:

A brasiliense Sarah Andrade lidera com 52,42%.

lidera com 52,42%. Babu Santana aparece em segundo, com 41,02%.

aparece em segundo, com 41,02%. Sol soma 6,56%.

No UOL, Sarah também permanece à frente dos outros candidatos:

55,31% para a influenciadora.

41,30% para o ator.

Sol aparece com apenas 3,38%.

As parciais do UOL totalizam mais de 400 mil votos.

Possibilidade de reviravolta entre Sarah e Babu

Apesar de Sarah estar à frente nas duas parciais, sua saída não é definida, já que a diferença para Babu é pequena. O balanço dos votos ocorre devido à união das torcidas de Sarah e Sol na internet, em mutirões contra Babu.

Informações da casa na última semana

No paredão de sábado (7), Sol Vega e Juliano Floss, em acordo, indicaram Samira para a berlinda.

O Anjo da semana, Alberto Cowboy, deu seu colar de proteção a Edilson Capetinha, escolhendo assistir ao vídeo da família em vez de proteger outro participante.

O Líder Jonas Sulzbach indicou Babu Santana para o paredão, sem direito ao Bate e Volta.

Enquete BBB 26: entenda o voto oficial

As enquetes realizadas por portais de notícias apenas mostram tendências do público, não sendo definitivas. O resultado oficial é divulgado pelo Gshow, após o discurso de Tadeu Schmidt, na edição ao vivo de terça-feira (10).

Como funciona o voto no Gshow?

O telespectador vota em duas modalidades:

Voto único: um voto por CPF.

Voto da torcida: múltiplos votos permitidos.

O resultado final surge a partir da média ponderada dos dois formatos.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)