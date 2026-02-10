Ex-guitarrista da banda Cake, Greg Brown, morre aos 55 anos

O ex-guitarrista e cofundador da banda Cake, Greg Brown, morreu aos 55 anos, no último sábado (7). A informação foi divulgada no perfil do grupo no Instagram. A causa da morte não foi especificada, mas, conforme a postagem, Greg teve “uma rápida doença”.

“É com o coração pesado que informamos o falecimento de Greg Brown após uma rápida doença. Greg foi integralmente parte do som e desenvolvimento iniciais do Cake”, disse a banda. O músico ajudou a fundar a banda, em 1991, e ficou no grupo até 1998. Entre os sucessos musicais, estão “The Distance”, “Never There” e uma versão de “I Will Survive”.

Após sair da Cake, Greg fundou a banda de rock Deathray e lançou projetos solo. "Suas contribuições criativas foram imensas, e sua presença — tanto musical quanto pessoal — será profundamente sentida. Boa viagem, Greg”, escreveu o grupo.