O Liberal chevron right Rainhas 2026 chevron right

Enedina Show Music traz cultura de Igarapé-Miri ao Rainha das Rainhas 2026

Banda comandada pelo maestro Adenilson Belo promete 'ferver o caldeirão' do Hangar com repertório eclético na abertura e na apuração

Gabriel da Mota
fonte

Enedina Show Music abriu a transmissão oficial do Rainhas 2026 pela TV Liberal (Igor Mota / O Liberal)

Diretamente de Igarapé-Miri para o palco do Hangar, a banda Enedina Show Music é uma das atrações culturais do Rainha das Rainhas 2026. O grupo, que se apresenta na abertura do evento e durante a apuração dos votos, busca valorizar a cultura paraense com um repertório diversificado. A banda entrou em cena logo após o Big Brother Brasil 2026, marcando o início oficial dos desfiles na TV Liberal.

Espetáculo cultural e valorização regional

Para o maestro da banda, Adenilson Belo, a participação na 78ª edição do concurso é um momento de celebração para os músicos de Igarapé-Miri.

"A Enedina Show Music participa hoje desta edição especial do Rainha das Rainhas trazendo a valorização da cultura paraense, um repertório muito eclético que vai ferver este caldeirão", afirmou o maestro.

Belo reforça que o grupo está preparado para entregar uma performance de alto nível para o público presente no Hangar e para os telespectadores, incluindo a versão da música Papaya em ritmo de marcinha de Carnaval e a releitura de músicaS paraenses interpretadas por nomes como Fafá de Belém, Pinduca e Zaynara. "Queremos agradecer a oportunidade e dizer que a Enedina entregará um grande espetáculo cultural para todos", completou o regente. Além da banda, a noite terá o som da aparelhagem Carabao.

O Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

