Morre Brad Arnold, vocalista do 3 Doors Down, aos 47 anos

A banda norte- americana 3 Doors Down informou por meio de suas redes sociais, neste sábado (7), que o cantor Brad Arnold, 47 anos, morreu vítima de um câncer renal de estágio 4. Na nota, o conjunto explica que Arnold faleceu pacificamente, cercado pela esposa e sua família.

"Ele foi um marido dedicado a Jennifer, e sua bondade, humor e generosidade tocaram todos que tiveram a sorte de conhecê-lo. Aqueles mais próximos se lembrarão não apenas de seu talento, mas também de seu calor humano, humildade, fé e profundo amor por sua família e amigos", diz o texto.

"A família é profundamente grata pela enorme demonstração de amor e apoio durante este momento difícil e pede gentilmente que sua privacidade seja respeitada".

Brad Arnold revelou ter sido diagnosticado com câncer em estágio avançado em maio de 2025. O músico enfrentou um carcinoma de células claras, um tipo de câncer renal, que se espalhou para o pulmão.

Por conta da gravidade do quadro, a banda, que conquistou sucesso mundial com a canção "Here Without You", precisou cancelar uma turnê.

A banda 3 Doors Down fez sucesso nos anos 2000 e marcou época com hits como "Kryptonite" e "Here Without You".