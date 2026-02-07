Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Brad Arnold, vocalista do 3 Doors Down, aos 47 anos

A banda 3 Doors Down fez sucesso nos anos 2000 e marcou época com hits como "Kryptonite" e "Here Without You"

O Liberal
fonte

A informação foi divulgada pelo instagram da banda (Slaven Vlasic/ Gettuy Imagens)

A banda norte- americana 3 Doors Down informou por meio de suas redes sociais, neste sábado (7), que o cantor Brad Arnold, 47 anos, morreu vítima de um câncer renal de estágio 4. Na nota, o conjunto explica que Arnold faleceu pacificamente, cercado pela esposa e sua família.

"Ele foi um marido dedicado a Jennifer, e sua bondade, humor e generosidade tocaram todos que tiveram a sorte de conhecê-lo. Aqueles mais próximos se lembrarão não apenas de seu talento, mas também de seu calor humano, humildade, fé e profundo amor por sua família e amigos", diz o texto.

"A família é profundamente grata pela enorme demonstração de amor e apoio durante este momento difícil e pede gentilmente que sua privacidade seja respeitada".

Brad Arnold revelou ter sido diagnosticado com câncer em estágio avançado em maio de 2025. O músico enfrentou um carcinoma de células claras, um tipo de câncer renal, que se espalhou para o pulmão.

Por conta da gravidade do quadro, a banda, que conquistou sucesso mundial com a canção "Here Without You", precisou cancelar uma turnê.

A banda 3 Doors Down fez sucesso nos anos 2000 e marcou época com hits como "Kryptonite" e "Here Without You".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Morre Brad Arnold, vocalista do 3 Doors Down, aos 47 anos

A banda 3 Doors Down fez sucesso nos anos 2000 e marcou época com hits como "Kryptonite" e "Here Without You"

07.02.26 18h13

DUELO

O que aconteceu no BBB 26? Veja o resumo da madrugada deste sábado (7)

Festa é marcada por treta entre brothers e 'vingança' do Líder

07.02.26 11h38

bloco

Timbalada e Olodum levam a força dos tambores baianos para o Circuito Mangueirão

Bloco Levaê promete uma imersão na cultura afro-brasileira com os maiores hinos da música baiana

07.02.26 8h00

MODA

Modelo brasileira Juliana Nalu é destaque em evento exclusivo no Catar

Top participou do momento ao lado de celebridades internacionais

06.02.26 9h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Rainha das Rainhas 2026: Grande Noite celebra a cultura paraense no Hangar, em Belém

Público no Hangar, telespectadores e internautas vão poder conferir o desfile e a premiação da nova rainha e princesas e mais shows e outras atrações na 78ª edição do concurso de beleza e fantasia

07.02.26 8h00

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

POLÊMICA

Jojo Todynho rebate piadas sobre o tamanho da cabeça após emagrecimento

Influenciadora rebate comentários maldosos nas redes sociais depois de compartilhar rotina de exercícios e perda de mais de 80 kg

06.02.26 10h54

DUELO

O que aconteceu no BBB 26? Veja o resumo da madrugada deste sábado (7)

Festa é marcada por treta entre brothers e 'vingança' do Líder

07.02.26 11h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda