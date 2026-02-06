Jojo Todynho rebate piadas sobre o tamanho da cabeça após emagrecimento

Jojo Todynho usou as redes sociais para responder a comentários considerados ofensivos após a publicação de um vídeo mostrando sua rotina de treinos. A cantora, que já eliminou mais de 80 kg, passou a ser alvo de ironias de alguns internautas, que fizeram piadas sobre características físicas, especialmente o tamanho de sua cabeça após o processo de emagrecimento.

As críticas surgiram nos comentários da publicação, onde parte do público desviou o foco da transformação corporal para ataques pessoais. Incomodada com o teor das mensagens, Jojo decidiu se manifestar nos stories do Instagram e rebateu diretamente uma das provocações.

“Agora que eu parei para ver os comentários do meu vídeo e, pasmem, depois vão dizer que o sonho do oprimido é ser o opressor. A imensa rindo, aí eu falei: ‘antes de você rir de alguém, tem que comprar o mounjaro’”, declarou a artista.

Em seguida, Jojo relatou que chegou a acessar o perfil da pessoa responsável por uma das críticas. Segundo ela, a internauta apresentava um porte físico maior do que o seu antes do emagrecimento, o que, na avaliação da cantora, torna o comentário ainda mais contraditório. “Tem coisas que não têm cabimento, as pessoas não olham a carranca”, afirmou.

A cantora também comentou especificamente as piadas sobre o tamanho de sua cabeça em relação ao corpo. Em tom irônico, Jojo associou as críticas à sua condição financeira.

“‘Ah, porque a cabeça está maior que o corpo’. Deixa estar, porque é bom que a cabeça acompanhe a conta bancária. Está com a cabeça pequena e está dura, então eu prefiro ter a cabeça grande”, disse.