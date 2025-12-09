Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Jojo Todynho perde causa em caso de agressão contra colega de classe

A cantora alegou ausência de justa causa para continuidade da ação penal, mas o juiz responsável pelo caso rejeitou o pedido

Gabrielle Borges
fonte

O episódio ocorreu em março do ano passado, quando Jojo Todynho se envolveu em uma confusão na faculdade (Reprodução/Instagram/@jojotodynho)

A cantora Jojo Todynho perdeu uma causa na Justiça e teve um pedido de anulação negado pela 1ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, no processo de agressão contra uma colega de classe da faculdade.

 

O episódio ocorreu em março do ano passado, quando Jojo Todynho se envolveu em uma confusão na faculdade e deu um tapa na cara de outra aluna. A agressão foi motivada quando a vítima, Gabriela dos Santos do Nascimento, questionou sobre a presença de Jojo nas aulas do curso.

VEJA MAIS

image Jojo Todynho revela que ficava com amigo do novo namorado e fala sobre ser mãe
No Instagram, funkeira respondeu pergunta dos seguidores.



image Jojo Todynho escuta mulher gritando, vai socorrer e descobre ‘suruba’
A situação embaraçosa foi compartilhada nos Stories do Instagram da funkeira



image Jojo Todynho publica foto de biquíni, recebe críticas e dispara: ‘A gordura é minha’
A cantora está de férias e tem publicado muitos cliques mostrando o corpo, a exposição não tem agradado os seguidores

Jojo alegou ausência de justa causa para continuidade da ação penal movida por Gabriela, mas o juiz responsável pelo caso rejeitou preliminarmente a ausência de justa causa. Não há informações de quanto a cantora deverá indenizar a ex-colega de curso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

celebridades

cultura

Jojo Todynho

jojo toddynho faculdade
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

HISTÓRICO

Wagner Moura disputa Globo de Ouro 2026 por ‘O Agente Secreto’

Lista de indicados foi divulgada nesta segunda-feira (8) pela organização; cerimônia ocorrerá em Los Angeles.

08.12.25 11h06

PEDIDO

Pai de Isabel Veloso pede orações pela influenciadora internada em estado grave

Influenciadora está internada desde 27 de novembro após piora respiratória e intubação

08.12.25 10h28

FAMOSOS

Alane Dias homenageia costureiros em look do primeiro ensaio de rua da Grande Rio para Carnaval 2026

Vídeo sambando no ensaio rendeu elogios e grande interação dos seguidores da atriz

08.12.25 9h40

TORCIDA

Paraense Thais Sousa e ator Silvero Pereira disputam a final da Dança dos Famosos neste domingo

A coreógrafa chega à final da Dança dos Famosos após uma trajetória marcada por notas máximas e performances elogiadas. Ao lado do ator, ela disputa o título e busca fazer história 

07.12.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

É DELA!

Gaby Amarantos vence 'Brega do Ano' no Prêmio Multishow 2025 com o hit 'Foguinho'

Faixa de “Rock Doido” garante reconhecimento nacional; cantora dedica conquista aos artistas do Norte

10.12.25 0h18

eita!

Garota de programa ligada a Neymar fala sobre paternidade da segunda filha

Modelo afirma nas redes sociais que bebê é "a cara do pai"

09.12.25 23h27

É CAMPEÃ!

Thais Sousa chega a Belém com troféu do 'Dança dos Famosos' e é recebida com festa no aeroporto

Coreógrafa paraense desembarcou nesta terça-feira (9) e celebrou vitória na edição comemorativa de 20 anos do quadro do Domingão com Huck

09.12.25 23h02

Novela Turca

Conheça a novela turca 'Yabani'; saiba a história e onde assistir dublada

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Yurdaer Okur e Bertan Asllani estão no elenco principal

05.03.25 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda