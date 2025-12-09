Jojo Todynho perde causa em caso de agressão contra colega de classe

A cantora Jojo Todynho perdeu uma causa na Justiça e teve um pedido de anulação negado pela 1ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, no processo de agressão contra uma colega de classe da faculdade.

O episódio ocorreu em março do ano passado, quando Jojo Todynho se envolveu em uma confusão na faculdade e deu um tapa na cara de outra aluna. A agressão foi motivada quando a vítima, Gabriela dos Santos do Nascimento, questionou sobre a presença de Jojo nas aulas do curso.

Jojo alegou ausência de justa causa para continuidade da ação penal movida por Gabriela, mas o juiz responsável pelo caso rejeitou preliminarmente a ausência de justa causa. Não há informações de quanto a cantora deverá indenizar a ex-colega de curso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)