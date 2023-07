Jojo Todynho escuta mulher gritando, vai socorrer e descobre ‘suruba’

Jojo Toddynho está curtindo viagem em um cruzeiro internacional e tem compartilhado vários perrengues inusitados em suas redes sociais. Além de ter passado por uma situação complicada com o encanamento do banheiro do quarto, na última terça-feira (11), a funkeira flagrou nada menos do que uma suposta suruba.

Nos Stories, Jojo deu mais detalhes de como tudo ocorreu. Segundo ela, a desconfiança começou quando passou a ouvir gritos no quarto ao lado, pensou que tratava-se de uma briga de casal e foi socorrê-las, mas acabou descobrindo que se tratava de uma relação sexual.

“É o cúmulo da humilhação. A gente no quarto dos outros porque a gente achou que o cara tava batendo na mulher, mas não é… Surubex”, começou ela, aos risos, mostrando depois que a gritaria continuava: “É suruba. E eu achando que era briga, falei ‘Renata [amiga que a acompanha no cruzeiro], a gente tem que se meter, vamos separar’. Eu tô p*ta, cara”, contou aos seguidores.