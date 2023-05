Ex de Jojo Toddynho e Karol Conká tem seu nome envolvido em esquema de manipulação de apostas

O zagueiro Polidoro Jr., que ganhou holofotes ao se envolver com Jojo Toddynho e Karol Conká, tem seu nome envolvido na investigação do esquema de manipulação de apostas esportivas. Revelado pelo São Paulo e atuando na França, o atleta não foi citado nos processos do Ministério Público de Goiás, responsável pelo caso, mas o seu nome aparece em conversas no grupo de apostadores que manipulavam os resultados.

Polidoro Jr. já se envolveu em polêmica também com Jojo Toddynho. O relacionamento deles durou dois dias, porque ela terminou ao descobrir que ele estava com outra ou, nesse caso, outras. Em 2021, a modelo Cristina Mendonça surgiu nas redes sociais alegando que Polidoro mantinha uma relação de anos com ela e com outras mulheres, incluindo a funkeira.

Depois disso, o jogador disse que registrou um boletim de ocorrência por danos morais. "Conheço a Cristina tem dois anos do Instagram. A primeira vez que fui encontrá-la foi ano passado. A gente ficou uma vez e outra esse ano agora. Mas relacionamento sério, nunca tive com ela. Não tinha nenhum compromisso com ela", disso Polidoro ao UOL, na ocasião.

"Na semana passada, eu a vi. E já tinha ficado com ela em 2020. Foram as duas únicas vezes que a vi na vida. Ela me colocou como safado da história. Mas eu não tinha firmado nada com a Jojo ainda, assumindo um relacionamento publicamente", tentou explicar dias antes de assumir o romance com Jojo.

A funkeira não deu entrevistas na época, mas se pronunciou nas redes sociais: "Vou tentar ser curta e breve, quem me acompanha sabe que eu não falo da minha vida pessoal, não exponho minha vida pessoal, por diversos motivos, que não cabe eu falar aqui, mas eu vim comunicar a todos que a partir de hoje eu sou uma mulher solteira, livre", anunciou a artista.

"O golpe tá aí, cai quem quer. E quase que eu cai, mas Deus deu vitória. Como diz minha tia, o que os ventos não contam, a internet mostra. É isso", acrescenta.

Logo depois, Polidoro assumiu um relacionamento com a cantora Karol Conká. Eles ficaram juntos cerca de um ano, o relacionamento começou em outubro de 2021 e foi até setembro de 2022, quando a ex-BBB apagou todas as fotos que tinha com o atleta das redes sociais e deixou de seguir o atleta.

Durante o relacionamento, Karol chegou a dar detalhes da vida sexual que mantinha com o jogador. "Ele me chama de tarada. Mas como não ser, Brasil? Por favor. Estou nova", disse, aos risos.

O meia Nathan, atualmente no Grêmio, é um dos jogadores com o nome citado na investigação. Em conversas expostas através de prints, ele e Polidoro conversam sobre a ausência dele no time titular.

Polidoro seria uma espécie de "intermediário".

As mensagens de setembro de 2022, quando Nathan estava no Fluminense, ele seria pago para receber um cartão amarelo na partida contra o Fortaleza, no Maracanã, pelo Brasileirão. Porém, ele sequer entrou em campo, o que revoltou os apostadores.