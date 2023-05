Quem é o novo amor de Jojo Todynho? Conheça o carioca Renato Santiago

Jojo Todynho sempre foi uma figura polêmica na mídia, após viver um divórcio conturbado com o ex-militar Lucas Souza, a funkeira agora engatou um novo romance. A artista estaria em um envolvimento amoroso com o carioca Renato Santiago. Inclusive, no último domingo (7), Jojo Todynho registros na casa da sogra, que já aprovou o relacionamento.

A identidade do novo parceiro foi revelada pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Renato Santiago é residente do bairro Brás da Pina, na zona norte do Rio de Janeiro. Jojo tem tem frequentado a casa dele desde março.

Inicialmente, a funkeira visitava o namorado em horários diurnos e tirava foto com fãs da vizinhança. Porém, para manter a discrição e esconder a identridade do novo amor, ela começou a trocar os encontros pelos horários noturnos.

O último relacionamento de Jojo foi com Lucas Souza, que se casou com a cantora em janeiro de 2022. Eles assinaram o divórcio em novembro do mesmo ano, em meio a muitas alfinetadas e troca de acusações.

