Jojo Todynho comemora perda de peso durante voo

Focada na saúde, a cantora e influenciadora digital Jojo Todynho comemorou nesta quinta-feira (2) sua perda de peso. No Instagram, Jojo mostrou não precisar usar o extensor de cinto de segurança do avião. “Primeiro voo do ano sem extensor. Deu pra dar uma puxadinha, uma apertadinha. Estou sofrendo, mas está funcionando!”, contou.

Em processo de emagrecimento, a vencedora de “A Fazenda 12” compartilha nas redes sociais sua rotina de exercícios físicos, alimentação e acompanhamento com nutricionista.

VEJA MAIS

Críticas a Jojo Todynho

A perda de peso da cantora foi alvo de críticas na web, apontando que Jojo “perderia a graça” se emagrecesse. “Meu peso não interfere na pessoa que eu sou. Nosso caráter é único, e quem a gente é nunca vai mudar sendo magra, gorda, alta ou baixa”, desabafou.

Veja o vídeo gravado por Jojo Todynho no avião:

A decisão de emagrecer e até mesmo fazer uma cirurgia bariátrica partiu de Jojo, por querer uma vida saudável, com mais liberdade de movimentos. “Isso não vai mudar minha luta contra a gordofobia, o preconceito e o racismo”, finalizou a cantora.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)