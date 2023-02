Jojo Todynho diz que vai se afastar das redes sociais; saiba a razão

A cantora e influenciadora digital Jojo Todynho usou as redes sociais, nesta quinta-feira (23), para falar que vai se afastar das redes sociais, uma vez que se sente com a saúde mental abalada em decorrência dos últimos acontecimentos de sua vida.

"Vou ficar ausente para me realinhar. Estou estressada e sensível. Quando fico assim, eu choro",, declarou.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Jojo Todynho confessa ter traído ex-namorado]]

Ela disse que as últimas polêmicas que se envolveu nas redes sociais tem refletido negativamente em sua saúde psicológica. "Os últimos acontecimentos da minha vida pessoal fizeram com que eu tomasse a decisão de me afastar temporariamente das redes sociais", acrescentou.

"Tudo o que acontece aqui ganha uma proporção muito grande, e meu psicológico vai ficando cada vez mais abalado", continuou.