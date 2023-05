Jojo Todynho revela que ficava com amigo do novo namorado e fala sobre ser mãe

Jojo Todynho respondeu alguns seguidores no Instagram, através de caixinha de perguntas que ela disponibilizou nos seus stories do Instagram, nesta quarta-feira, 24. Com a dinâmica, ela aproveitou para matar a curiosidade dos fãs, além de dar alguns detalhes sobre o novo namorado e disse que um de seus maiores sonhos é ser mãe.

"Ele é branco?", questionou uma seguidora. "Ele não é retinto, mas é um homem negro. Um tom a menos do que o meu, mas é negão", respondeu Jojo.

Em outra caixinha, uma seguidora perguntou ficou curiosa sobre qual é o maior sonho de Jojo: "Meus baby toddy. Só falta eles para completar. Mas na hora certa. Deus está no controle".

Em outra ocasião, Jojo disse que conheceu o namorado em 2015 e que ficava com um amigo dele, mas que eles acabaram se apaixonando.

"Vocês já viram a cara dele, ele é rústico. Vocês sabem que eu gosto de homem rústico, né? Lei da rusticidade. Comigo não tem tempo ruim, às vezes eu falo para ele: 'Meu melhor amigo virou meu namorado'. É assustador, mas às vezes são pessoas que sempre estiveram do nosso lado e a gente nunca teve um olhar diferente, mas na hora certa as coisas acontecem da melhor forma", concluiu.