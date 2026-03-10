A ex-BBB e atriz paraense Alane Dias comemorou a chegada dos 27 anos em alto estilo na última segunda-feira (9). A influenciadora escolheu um passeio de lancha no Rio de Janeiro para celebrar o momento ao lado do namorado, o cantor Francisco Gil, da mãe, Aline Dias, e de amigos.

Confira:

Alane Dias celebra 27 anos em passeio de lancha, no Rio, e com bolo inspirado nos 'anos 2000' (Instagram/ @alane) (Instagram/ @alane) (Instagram/ @alane)

Durante o passeio em alto-mar, a aniversariante registrou momentos da comemoração e compartilhou as imagens em seu perfil no Instagram.

Nas fotos e vídeos, Alane aparece aproveitando o dia de sol, com direito a banho de mar e clima descontraído entre os convidados.

A celebração também contou com um bolo inspirado na estética dos anos 2000, com decoração em chantilly e cerejas. No topo, foi colocada uma imagem da influenciadora ainda criança, fantasiada de Mulher-Maravilha.

“Eu queria tanto um bolo retangular com uma foto no estilo anos 2000 [...] Melhor bolo do mundo!”, escreveu nos Stories.