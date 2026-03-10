O cantor Francisco Gil usou as redes sociais para se declarar à namorada, a ex-BBB e atriz paraense Alane Dias, que completou 27 anos na última segunda-feira (9).

Em uma publicação, ele compartilhou um clique da amada, tirado durante a viagem do casal à Santarém, no Pará, no ano passado, para passar a virada do ano, e escreveu uma mensagem em homenagem à data.

Alane Dias celebra 27 anos e ganha declaração de Francisco Gil: 'Mulher que tanto me inspira' Fran Gil publica homenagem à namorada Alane no dia do aniversário dela (Reprodução/ Instagram)

“Dia dela, Alane, dessa mulher que tanto me inspira, que me deixa sem ar de tão linda e me enche de vida. Nosso encontro sempre teve hora marcada e cá estamos nós tirando proveito disso tudo. Que sorte a minha! Parabéns, meu amor!”, declarou o artista.

Alane começou a celebrar o aniversário com um passeio de barco ao lado de amigos, da mãe, Aline Dias, e do namorado, no Rio de Janeiro, onde mora atualmente. Nos registros publicados no Instagram, a bailarina aparece aproveitando o dia em alto-mar, em clima de comemoração.