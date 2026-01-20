Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Meu dia sempre foi seu dia': Francisco homenageia Preta Gil em primeiro aniversário sem a mãe

Estadão Conteúdo

Francisco Gil usou as redes sociais nesta terça-feira, 20, para lembrar a mãe, Preta Gil, no dia em que completa 31 anos. A data coincide com os seis meses da morte da cantora, e o músico compartilhou em seu perfil no Instagram uma mensagem em que reflete sobre luto, memória e a relação que mantinha com ela.

Francisco Gil é filho único de Preta Gil, fruto do relacionamento da cantora com o ator Otávio Müller.

No texto, Francisco lembrou a relação próxima que mantinha com a artista e o significado do dia 20 de janeiro para os dois. "Hoje eu faço aniversário. 20 de janeiro, ela dizia ser o dia em que ela se realizou, e todo ano ela tava lá para me reafirmar isso", escreveu.

O músico também comentou sobre o processo de luto e a forma como tem lidado com a ausência. "Hoje também faz seis meses que eu tento realizar e compreender essa nova dimensão de presença que minha mãe se tornou. A saudade que só aumenta", afirmou.

Ao longo do texto, Francisco falou sobre a dor da perda e a decisão de seguir em frente, mesmo diante da saudade. "O amor que vive me invadindo e insistindo a todo instante para não deixar que a dor me tome. Eu escolho sorrir por ela. Eu escolho a felicidade e a alegria por ela", escreveu.

Ele também destacou sentir a presença da mãe em diferentes momentos do cotidiano, afirmando que é dessa sensação que vem a força para continuar.

"Passei os últimos dias ansiando por essa falta, ansiando pela saudade que eu sabia que hoje seria bem maior", disse.

Francisco ainda mencionou o lançamento recente de duas músicas, ocorrido na véspera do aniversário. Segundo ele, uma das faixas se tornou uma "canção de cura" e representa, para ele, a presença de Preta Gil.

Ao falar da família, destacou a união como forma de enfrentamento do momento. "Eu, o sobrinho, o irmão, o tio, o primo, nossa família. A gente se fortalece assim. Foi com ela que aprendi isso", escreveu, encerrando a homenagem com a frase: "Axé, mainha! Meu dia sempre foi seu dia também. Assim sempre será."

Amigos e familiares prestam homenagens

A publicação de Francisco Gil também recebeu apoio de amigos e artistas nos comentários.

A atriz Carolina Dieckmmann deixou uma mensagem ao músico: Você foi, é e sempre será a coisa que a sua mãe mais desejou, amou, festejou. Você é ela agora, e hoje a saudade é maior, mas ela vai estar mais perto também. Que você sinta esse amor imenso do tamanho que ela te ama. e que esse amor siga te abençoando... estou aqui pra você."

A ex-BBB Alane Dias, namorada de Francisco, também comentou a homenagem. "Esse amor tão forte e onipresente você e ela sempre", escreveu.

Gilberto Gil, pai de Preta Gil, usou as redes sociais para marcar os seis meses da morte da filha, ao compartilhar uma foto ao lado da cantora. Já Flora Gil, madrasta de Preta, publicou um vídeo do último carnaval da artista em Salvador, em memória da data.

Preta Gil morreu aos 50 anos, no dia 20 de julho de 2025, nos Estados Unidos. Ela enfrentava um câncer no intestino desde 2023, passou por cirurgia considerada bem-sucedida, mas voltou a tratar a doença após o diagnóstico de metástase, em agosto de 2024.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

preta gil/morte/6 meses/homenagem/filho
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EVENTO

Cena Bis: Bloco Vai Safadão reúne milhares de pessoas e mistura ritmos no Circuito Mangueirão

Wesley Safadão, Léo Santana, Joelma, Nirah e Marcynho Sensação se apresentam no pré-Carnaval

20.01.26 10h35

EVENTO

Cena Bis: turnê 'Dominguinho' reúne João Gomes, Mestrinho e Jota.pê em show emocionante em Belém

Apresentação era bastante esperada na capital paraense

20.01.26 10h25

SAÚDE

Mariano, da dupla com Munhoz, sofre acidente e vai parar no hospital

Sertanejo precisa de pontos após corte com estilete

20.01.26 9h55

CULTURA

Instituto Regatão abre inscrições para o Programa Atiçamento Cultural no Baixo Amazonas

Com ciclos de formação em dança, gestão e acessibilidade, a iniciativa busca fortalecer organizações de base e promover a sustentabilidade de projetos culturais em Alter do Chão e região.

19.01.26 11h22

MAIS LIDAS EM CULTURA

grávida

Esposa de Pedro repudia episódio de assédio no BBB 26: 'Não posso ignorar o que aconteceu'

Rayne apagou registros ao lado de Pedro das redes sociais, retirou o nome dele da biografia no Instagram e declarou que não manterá contato com o ex-companheiro

19.01.26 14h18

CULTURA

Candidatas ao Rainha das Rainhas 2026 serão conhecidas hoje (20) no Mercado de São Brás

Apresentação oficial das representantes dos clubes sociais de Belém ocorre nesta terça (20), com programação começando às 18h, e marca a largada para a grande noite do concurso do Grupo Liberal, no Hangar, em 7 de fevereiro

20.01.26 8h00

CULTURA

Lauana Prado anuncia gravidez no palco uma semana após término com Tati Dias: 'Maior benção'

A revelação ocorreu ao lado dos pais e poucos dias após o término do noivado

19.01.26 8h46

eita!

Xanddy Harmonia é internado às pressas e tem show cancelado

O músico passará por observação médica nos próximos dias

19.01.26 23h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda