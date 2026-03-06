Edilson Moreno e Lohanzinho lançam regravação de Feijão com Arroz 

Está disponível o novo single de Edilson Moreno em parceria com Lohanzinho, intitulado "Feijão com Arroz". A faixa, que é uma regravação, mergulha em uma sonoridade bem paraense e une gerações do brega, com forte legado e perspectiva para o futuro. Oficialmente, a canção foi lançada na Rádio Liberal FM.

Com letra de Tonny Brasil, o hit apresenta um manifesto de negação para quem não vive o amor, destacando pontos românticos de uma relação. Além disso, "Feijão com Arroz" chega com batidas eletrônicas, conhecidas nas canções de Moreno.

O hit faz parte do projeto “Cancioneiro da Amazônia”, de Edilson Moreno, gravado em 2025 em uma chácara, em Ananindeua. Na ocasião, o artista recebeu Lohanzinho, Wanderley Andrade, Hellen Patrícia, Rebeca Lindsay, Benivaldo, Vingadores do Brega, Zaynara, Aninha e outros artistas convidados. Foram 26 músicas autorais gravadas, divididas em oito blocos.

"Feijão com Arroz" é uma produção e composição realizada há 8 anos por Tonny Brasil e Edilson Moreno.

“Essa música entrou no meu audiovisual primeiro porque a gente queria homenagear nossa parceria com Tonny Brasil; aí pensamos também na correlação que tinha a letra da música, que fala de parceria, plantar e colher coisas que você ama, lutar pelo que você ama, pelo teu sonho. E para representar isso pensamos no Lohanzinho, que é um jovem que está chegando aí, um cara que já abraçou nossa cultura com uma identidade pura. Aí ele chegou para participar da música”, conta Moreno.

O cantor, compositor e produtor musical Tonny Brasil, conhecido como o "pai do tecnobrega", morreu no dia 2 de junho de 2024, aos 57 anos, em Belém, Pará. Ele é um ícone da música paraense com mais de 2.000 composições, incluindo músicas gravadas por Joelma, Jerry Adriani, Marília Mendonça, Reginaldo Rossi, dentre outros.

“'Feijão com Arroz' pedia um feat e, se o Tonny estivesse aqui entre nós, estaria participando talvez. Essa música serve para você bater no peito sobre as coisas que você ama”, explica Edilson Moreno.

O artista elogia a presença e o profissionalismo de Lohanzinho na música paraense; ele chega para renovar e ser uma referência na cena.

“É de uma responsabilidade muito grande, fico honrado de ter ganhado esse presente neste ano. Participar desse projeto faz a gente chegar cada vez mais longe. É isso mesmo, a música paraense chegando cada vez mais longe. A gente não canta só com o corpo, a gente canta com a alma e o coração”, diz Lohanzinho.

O feat já está disponível em todas as plataformas de música. Além disso, é possível pedir "Feijão com Arroz" na Rádio Liberal FM (97.5 em Belém), enviando mensagem para o WhatsApp oficial (91 98427-9765). Mais informações pelo Instagram @liberalradios ou pelo site fm.radioliberal.com.br.