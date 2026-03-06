Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Edilson Moreno e Lohanzinho lançam regravação de Feijão com Arroz 

Em homenagem a Tonny Brasil, o novo single une gerações do brega paraense e faz parte do projeto Cancioneiro da Amazônia 

Bruna Dias Merabet e Eduardo Rocha
fonte

Single "Feijão com Arroz" é uma parceria de Edilson Moreno e Lohanzinho (Wagner Santana)

Está disponível o novo single de Edilson Moreno em parceria com Lohanzinho, intitulado "Feijão com Arroz". A faixa, que é uma regravação, mergulha em uma sonoridade bem paraense e une gerações do brega, com forte legado e perspectiva para o futuro. Oficialmente, a canção foi lançada na Rádio Liberal FM.

Com letra de Tonny Brasil, o hit apresenta um manifesto de negação para quem não vive o amor, destacando pontos românticos de uma relação. Além disso, "Feijão com Arroz" chega com batidas eletrônicas, conhecidas nas canções de Moreno.

O hit faz parte do projeto “Cancioneiro da Amazônia”, de Edilson Moreno, gravado em 2025 em uma chácara, em Ananindeua. Na ocasião, o artista recebeu Lohanzinho, Wanderley Andrade, Hellen Patrícia, Rebeca Lindsay, Benivaldo, Vingadores do Brega, Zaynara, Aninha e outros artistas convidados. Foram 26 músicas autorais gravadas, divididas em oito blocos.

"Feijão com Arroz" é uma produção e composição realizada há 8 anos por Tonny Brasil e Edilson Moreno.

“Essa música entrou no meu audiovisual primeiro porque a gente queria homenagear nossa parceria com Tonny Brasil; aí pensamos também na correlação que tinha a letra da música, que fala de parceria, plantar e colher coisas que você ama, lutar pelo que você ama, pelo teu sonho. E para representar isso pensamos no Lohanzinho, que é um jovem que está chegando aí, um cara que já abraçou nossa cultura com uma identidade pura. Aí ele chegou para participar da música”, conta Moreno.

O cantor, compositor e produtor musical Tonny Brasil, conhecido como o "pai do tecnobrega", morreu no dia 2 de junho de 2024, aos 57 anos, em Belém, Pará. Ele é um ícone da música paraense com mais de 2.000 composições, incluindo músicas gravadas por Joelma, Jerry Adriani, Marília Mendonça, Reginaldo Rossi, dentre outros.

“'Feijão com Arroz' pedia um feat e, se o Tonny estivesse aqui entre nós, estaria participando talvez. Essa música serve para você bater no peito sobre as coisas que você ama”, explica Edilson Moreno.

O artista elogia a presença e o profissionalismo de Lohanzinho na música paraense; ele chega para renovar e ser uma referência na cena.

VEJA MAIS

image Rádio Liberal FM estreia programa 'Mundo Brega Pará' com Rebeca Lindsay e Edilson Moreno
A cada sexta-feira, das 17h as 18h, o programa, que terá a condução de Markinho Pinheiro, irá trazer artistas e sucessos do ritmo paraense

image Show ‘Brega Pai D’Égua’ estreia hoje em Belém com homenagem a Tonny Brasil
Espetáculo contará com a participação de grandes nomes da música paraense, como Edilson Moreno, Aninha Odalisca, Gileno Foinquinos, que se apresentará com um show de guitarrada e Kim Marques

“É de uma responsabilidade muito grande, fico honrado de ter ganhado esse presente neste ano. Participar desse projeto faz a gente chegar cada vez mais longe. É isso mesmo, a música paraense chegando cada vez mais longe. A gente não canta só com o corpo, a gente canta com a alma e o coração”, diz Lohanzinho.

O feat já está disponível em todas as plataformas de música. Além disso, é possível pedir "Feijão com Arroz" na Rádio Liberal FM (97.5 em Belém), enviando mensagem para o WhatsApp oficial (91 98427-9765). Mais informações pelo Instagram @liberalradios ou pelo site fm.radioliberal.com.br.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Edilson Moreno
Música
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MÚSICA

MUDANÇAS

Luiza Possi anuncia transição do pop para carreira gospel: 'Vou cantar pelo amor de Deus'

Ao relembrar a própria trajetória, a cantora destacou que sempre manteve fidelidade às próprias convicções

04.03.26 18h23

LANÇAMENTO

Márcia Rodrigues lança 'Sentimento Profundo' em parceria com Nelsinho Rodrigues

Novo single aposta no bregarocha e celebra o amor positivo; música já está disponível em todas as plataformas digitais

18.02.26 9h52

turnê

Hilary Duff prepara retorno aos palcos internacionais após duas décadas

Além da turnê, Hilary também prepara o lançamento do seu sexto disco, Luck… Or Something, para o dia 20 de fevereiro deste ano.

12.02.26 15h17

famosos

Demi Lovato cancela cinco shows de turnê para preservar a saúde

Artista explicou que a decisão foi tomada após reconhecer que o ritmo de preparação estava acima do que conseguiria sustentar

11.02.26 10h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (06/03)?

O filme “Meu Amigo Enzo” vai ao ar logo após a reprise da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

06.03.26 11h00

Quem ainda está na Prova do Líder do BBB 26? Disputa em dupla define liderança da semana

06.03.26 8h48

Pinduca fala ao 'Mangueirosamente' sobre conquistas em 75 anos de música

O Rei do Carimbó conta ao apresentador Ismaelino Pinto sobre a carreira, o preconceito que sofreu ao cantar essa música e outros fatos de uma trajetória singular na música paraense

06.03.26 8h00

FAMOSOS

Jackson Antunes passa por transplante de rim após doação da esposa

Já recuperado e em casa, o ator contou que enfrentou um período delicado de saúde nos últimos meses

06.03.26 9h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda