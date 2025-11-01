Rádio Liberal FM estreia programa 'Mundo Brega Pará' com Rebeca Lindsay e Edilson Moreno

A Rádio Liberal FM estreou neste sábado (1º), das 16h às 17h, o programa “Mundo Brega Pará”, dedicado a valorizar a música e os artistas da região. A primeira edição - de quatro programas especiais aos sábados -, contou com a animação e o carisma de Rebeca Lindsay e Edilson Moreno, dois nomes reconhecidos do tecnobrega paraense. Eles apresentaram versões acústicas de sucessos marcantes, acompanhados ao violão por Andinho Farias, produtor musical e especialista em brega.

Confira como foi o 1º episódio:

Rebeca Lindsay iniciou a transmissão cantando “As Coelhetes e S. Coelho”, faixa que remete ao período em que ela fazia parte da banda AR 15 e voltou a se tornar popular nas redes sociais.

Sobre a música, Rebeca explicou: “Quem é Coelhetes? O que é isso? As equipes que fazem parte das festas das aparelhagens. Nós tínhamos costumes de fazer para DJs, aparelhagens e equipes. Essa música até hoje eu tenho que tocar em todos os shows”.

Já Edilson Moreno falou sobre seu novo trabalho, “Cancioneiro da Amazônia”, que traz sete canções inéditas e conta com participações especiais, incluindo uma colaboração com Rebeca na faixa “Nunca É Tarde para Ser Feliz”.

Ele detalhou a história da música: “É a história de um casal que brigou feio, logo depois houve arrependimento dos dois, em nome do amor se perdoaram”, disse. Os dois cantaram um trecho com exclusividade para a rádio.

O programa será transmitido ao vivo pelo Portal OLiberal.com e também em rede para o interior do Estado, com trechos selecionados disponíveis nas plataformas digitais do Grupo Liberal.

A estreia teve a condução do diretor de Entretenimento e Radioweb da Liberal FM, Ney Messias. As próximas edições, apresentadas por Markinho Pinheiro, terão convidados como Kim Marques e Hellen Patrícia, da banda Xeiro Verde.

O Ministério do Turismo patrocina a iniciativa, alinhada à campanha nacional de valorização do brega, após o reconhecimento de Belém como Capital Mundial do Brega pela ONU. O ministro Celso Sabino, que participou da estreia, destacou a importância do ritmo para a cultura e economia local.

“O Brega nasceu aqui, está na nossa raiz, emprega muita gente, movimenta muito a nossa economia. A quantidade de dinheiro que circula por causa do Brega em todo o Pará, em várias regiões, todos os dias”, comentou.