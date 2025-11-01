Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rádio Liberal FM estreia programa 'Mundo Brega Pará' com Rebeca Lindsay e Edilson Moreno

A cada sábado, das 16h às 17h, o programa, que terá a condução de Markinho Pinheiro, irá trazer artistas e sucessos do ritmo paraense

O Liberal
fonte

“Mundo Brega Pará” estreia nesta semana e terá quatro edições especiais aos sábados na Rádio Liberal FM (Wagner Santana / O Liberal)

A Rádio Liberal FM estreou neste sábado (1º), das 16h às 17h, o programa “Mundo Brega Pará”, dedicado a valorizar a música e os artistas da região. A primeira edição - de quatro programas especiais aos sábados -, contou com a animação e o carisma de Rebeca Lindsay e Edilson Moreno, dois nomes reconhecidos do tecnobrega paraense.  Eles apresentaram versões acústicas de sucessos marcantes, acompanhados ao violão por Andinho Farias, produtor musical e especialista em brega.

Confira como foi o 1º episódio:

Rádio Liberal FM estreia programa 'Mundo Brega Pará' com Rebeca Lindsay e Edilson Moreno

VEJA MAIS

image ‘Mundo Brega Pará’ estreia na Rádio Liberal FM neste sábado (1º)
Programa abre espaço para artistas que celebram o brega como símbolo da cultura amazônica; Rebeca Lindsay e Edilson Moreno são os convidados da primeira edição

image Nas ondas da Rádio Liberal FM: programa ‘Mundo Brega Pará' celebra as raízes sonoras paraenses
Programa em série vai trazer encontros únicos de artistas ao vivo aos sábados, das 16h às 17h, a partir deste sábado (1º)

Rebeca Lindsay iniciou a transmissão cantando “As Coelhetes e S. Coelho”, faixa que remete ao período em que ela fazia parte da banda AR 15 e voltou a se tornar popular nas redes sociais. 

image 'As Coelhetes': relembre grupo feminino que marcou o tecnobrega e voltou a bombar nas redes
Hit da banda AR-15 está colocando tecnobrega novamente nos holofotes

Sobre a música, Rebeca explicou: “Quem é Coelhetes? O que é isso? As equipes que fazem parte das festas das aparelhagens. Nós tínhamos costumes de fazer para DJs, aparelhagens e equipes. Essa música até hoje eu tenho que tocar em todos os shows”.

Edilson Moreno falou sobre seu novo trabalho, “Cancioneiro da Amazônia”, que traz sete canções inéditas e conta com participações especiais, incluindo uma colaboração com Rebeca na faixa “Nunca É Tarde para Ser Feliz”.

image Edilson Morenno grava ‘Cancioneiro da Amazônia’ com artistas do brega
Projeto audiovisual reúne nomes como Wanderley Andrade, Hellen Patrícia e Nelsinho Rodrigues, e celebra a trajetória de mais de 40 anos do cantor e compositor paraense.

image Qual é a Capital do Brega? Entenda a disputa entre Belém e Recife
As cidades do Norte e Nordeste, respectivamente, são detentoras do título de Capital Mundial e Capital Nacional do estilo musical

image Joelma lança música com Ministério do Turismo: ‘O mundo inteiro é brega e Belém é a Capital'
A canção, divulgada no Dia Mundial da Música (01/10), comemora o reconhecimento dado pela ONU Turismo à cidade de Capital Mundial do Brega

Ele detalhou a história da música: “É a história de um casal que brigou feio, logo depois houve arrependimento dos dois, em nome do amor se perdoaram”, disse. Os dois cantaram um trecho com exclusividade para a rádio. 

O programa será transmitido ao vivo pelo Portal OLiberal.com e também em rede para o interior do Estado, com trechos selecionados disponíveis nas plataformas digitais do Grupo Liberal. 

image Belém celebra com festa o título de Capital Mundial do Brega; prefeito anuncia Museu para o gênero
O ministro de Estado do Turismo, Celso Sabino, foi o responsável por entregar a placa que reconhece Belém como referência mundial do brega

A estreia teve a condução do diretor de Entretenimento e Radioweb da Liberal FM, Ney Messias. As próximas edições, apresentadas por Markinho Pinheiro, terão convidados como Kim Marques e Hellen Patrícia, da banda Xeiro Verde.

O Ministério do Turismo patrocina a iniciativa, alinhada à campanha nacional de valorização do brega, após o reconhecimento de Belém como Capital Mundial do Brega pela ONU. O ministro Celso Sabino, que participou da estreia, destacou a importância do ritmo para a cultura e economia local.

“O Brega nasceu aqui, está na nossa raiz, emprega muita gente, movimenta muito a nossa economia. A quantidade de dinheiro que circula por causa do Brega em todo o Pará, em várias regiões, todos os dias”, comentou. 

Cultura
.
