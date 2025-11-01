Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

‘Mundo Brega Pará’ estreia na Rádio Liberal FM neste sábado (1º)

Programa abre espaço para artistas que celebram o brega como símbolo da cultura amazônica; Rebeca Lindsay e Edilson Moreno são os convidados da primeira edição

Eduardo Rocha
fonte

Markinho Pinheiro e Ed Mota: alto astral para a estreia do programa 'Mundo Brega Pará' na Rádio Liberal FM (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

A cultura amazônica pulsa ao som do brega, gênero que dialoga com o carimbó, a lambada, a guitarrada, o marabaixo e o samba, e que há muito tempo ganhou o coração do público dentro e fora do Pará. De olho nesse movimento, a Rádio Liberal FM estreia neste sábado (1º), das 16h às 17h, o programa “Mundo Brega Pará”, dedicado a valorizar a música e os artistas da região.

Na primeira edição de quatro programas especiais aos sábados, o público vai curtir a animação e o carisma de Rebeca Lindsay e Edilson Moreno, dois grandes nomes da música popular paraense. Eles apresentarão versões acústicas de sucessos marcantes, acompanhados ao violão por Andinho Farias, produtor musical e especialista em brega.

“O brega traduz o jeito de ser do paraense. Um programa dedicado a esse símbolo da nossa cultura é algo muito importante”, afirma Andinho, que atua na produção musical desde 2007.

Edilson Moreno celebra o reencontro com a colega:

“Estar com a Rebeca Lindsay é sempre muito bom. Ela participou recentemente da gravação do meu audiovisual, e vai ser ótimo estarmos juntos no ‘Mundo Brega Pará’.”

Rebeca também convida o público:

“Está todo mundo convidado para esse nosso encontro na Rádio Liberal FM neste sábado, dia 1º de novembro.”

Transmissão ao vivo e novas edições

O programa será transmitido ao vivo pelo Portal OLiberal.com e também em rede para o interior do Estado. Trechos selecionados estarão disponíveis nas plataformas digitais do Grupo Liberal.

Os programas serão apresentados por Markinho Pinheiro, com exceção da estreia, que terá a condução de Ney Messias, diretor de Entretenimento e Radioweb da Liberal FM. A segunda edição vai ao ar no dia 8 de novembro, às 16h, com Kim Marques e Hellen Patrícia, da banda Xeiro Verde, como convidados.

Valorização da música paraense

Segundo Ney Messias, o “Mundo Brega Pará” faz parte da estratégia da emissora de valorizar a produção musical local.

“A Rádio Liberal FM está se posicionando como a rádio que é ligada no Pará. A música paraense tem na Liberal uma janela valorosa, conceitual, porque queremos estar ao lado dos artistas”, destaca o diretor.

O Ministério do Turismo patrocina o programa, em sintonia com a campanha nacional de valorização do brega, lançada após Belém ser reconhecida pela ONU como a Capital Mundial do Brega.

Orgulho da sonoridade amazônica

Para o apresentador Markinho Pinheiro, o sucesso do brega e do tecnomelody mostra que o ritmo paraense conquistou o Brasil:

“A Rádio Liberal está fortalecendo o movimento, tocando e divulgando nossos artistas. É uma honra apresentar um programa que exalta a nossa música.”

O coordenador de Programação do Sistema Liberal de Rádio, Edmilson Mota, reforça o entusiasmo:

“O brega está viralizado no Brasil e o programa vem celebrar esse momento da música paraense e amazônica.”

A estreia de “Mundo Brega Pará” será neste sábado (1º), às 16h, pela Rádio Liberal FM e Portal OLiberal.com — uma celebração da cultura e da sonoridade do Pará.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

'mundo brega pará' estreia na rádio liberal fm
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ENGAJAMENTO

Global Citizen: Anitta destaca a importância de artistas promoverem conscientização ambiental

A cantora e empresária defendeu o uso da fama como ferramenta para promover impacto social

01.11.25 21h17

DALHE SAL

VÍDEO: Gaby Amarantos traz espetáculo 'Rock Doido' ao vivo para o Global Citizen em Belém

Show reuniu artistas locais, elementos da periferia e referências às festas de aparelhagem em apresentação transmitida para o mundo

01.11.25 20h59

SUCESSO

Rádio Liberal FM estreia programa 'Mundo Brega Pará' com Rebeca Lindsay e Edilson Moreno

A cada sábado, das 16h às 17h, o programa, que terá a condução de Markinho Pinheiro, irá trazer artistas e sucessos do ritmo paraense

01.11.25 20h27

PARTICIPAÇÃO ATIVA

Aliança dos Povos pelo Clima cobra preservação ao meio ambiente no Global Citizen, em Belém

Coletivo reúne indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos e juventudes urbanas no evento

01.11.25 20h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

ENDOIDA!

VÍDEO: Anitta inicia show no Global Citizen Festival com 'Show das Poderosas' versão rock doido

Apresentação marcou o encerramento do festival e reforçou a cantora como uma das atrações mais aguardadas

02.11.25 0h08

SUCESSO

Vídeo-manifesto exibido no show de Anitta foi criado por paraense; conheça

O Artista Matheus Almeida assina produção que uniu Amazônia e Rio de Janeiro no palco do Global Citizen Amazônia, em Belém

01.11.25 23h55

FESTIVAL

Global Citizen Festival: Amazônia reúne 47 mil pessoas em noite histórica no Mangueirão

Primeira edição na América Latina antecipou a COP30 e celebrou a Amazônia com shows de Anitta, Chris Martin, Gaby Amarantos, Gilberto Gil, Daniela Mercury e Viviane Batidão

02.11.25 1h33

FEAT

Anitta lança música inédita com Viviane Batidão durante o Global Citizen Festival: Amazônia

Cantora apresentou ao público paraense a faixa Só Pra Tu, que mistura funk carioca com aparelhagem e ritmo “rock doido”

02.11.25 0h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda