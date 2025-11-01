‘Mundo Brega Pará’ estreia na Rádio Liberal FM neste sábado (1º)

A cultura amazônica pulsa ao som do brega, gênero que dialoga com o carimbó, a lambada, a guitarrada, o marabaixo e o samba, e que há muito tempo ganhou o coração do público dentro e fora do Pará. De olho nesse movimento, a Rádio Liberal FM estreia neste sábado (1º), das 16h às 17h, o programa “Mundo Brega Pará”, dedicado a valorizar a música e os artistas da região.

Na primeira edição de quatro programas especiais aos sábados, o público vai curtir a animação e o carisma de Rebeca Lindsay e Edilson Moreno, dois grandes nomes da música popular paraense. Eles apresentarão versões acústicas de sucessos marcantes, acompanhados ao violão por Andinho Farias, produtor musical e especialista em brega.

“O brega traduz o jeito de ser do paraense. Um programa dedicado a esse símbolo da nossa cultura é algo muito importante”, afirma Andinho, que atua na produção musical desde 2007.

Edilson Moreno celebra o reencontro com a colega:

“Estar com a Rebeca Lindsay é sempre muito bom. Ela participou recentemente da gravação do meu audiovisual, e vai ser ótimo estarmos juntos no ‘Mundo Brega Pará’.”

Rebeca também convida o público:

“Está todo mundo convidado para esse nosso encontro na Rádio Liberal FM neste sábado, dia 1º de novembro.”

Transmissão ao vivo e novas edições

O programa será transmitido ao vivo pelo Portal OLiberal.com e também em rede para o interior do Estado. Trechos selecionados estarão disponíveis nas plataformas digitais do Grupo Liberal.

Os programas serão apresentados por Markinho Pinheiro, com exceção da estreia, que terá a condução de Ney Messias, diretor de Entretenimento e Radioweb da Liberal FM. A segunda edição vai ao ar no dia 8 de novembro, às 16h, com Kim Marques e Hellen Patrícia, da banda Xeiro Verde, como convidados.

Valorização da música paraense

Segundo Ney Messias, o “Mundo Brega Pará” faz parte da estratégia da emissora de valorizar a produção musical local.

“A Rádio Liberal FM está se posicionando como a rádio que é ligada no Pará. A música paraense tem na Liberal uma janela valorosa, conceitual, porque queremos estar ao lado dos artistas”, destaca o diretor.

O Ministério do Turismo patrocina o programa, em sintonia com a campanha nacional de valorização do brega, lançada após Belém ser reconhecida pela ONU como a Capital Mundial do Brega.

Orgulho da sonoridade amazônica

Para o apresentador Markinho Pinheiro, o sucesso do brega e do tecnomelody mostra que o ritmo paraense conquistou o Brasil:

“A Rádio Liberal está fortalecendo o movimento, tocando e divulgando nossos artistas. É uma honra apresentar um programa que exalta a nossa música.”

O coordenador de Programação do Sistema Liberal de Rádio, Edmilson Mota, reforça o entusiasmo:

“O brega está viralizado no Brasil e o programa vem celebrar esse momento da música paraense e amazônica.”

A estreia de “Mundo Brega Pará” será neste sábado (1º), às 16h, pela Rádio Liberal FM e Portal OLiberal.com — uma celebração da cultura e da sonoridade do Pará.