Quem é a namorada de Alanis Guillen, a Lorena de ‘Três Graças’?

A atriz Alanis Guillen, conhecida por interpretar a personagem Lorena Ferette em Três Graças, está fazendo um grande sucesso na trama. Na novela, ela é uma jovem idealista que questiona privilégios e confronta tradições familiares, ganhando destaque entre o público. A personagem tem vivido um arco afetivo que chamou atenção dos espectadores, especialmente pelo romance com Juquinha, vivida por Gabriela Medvedovsky.

O relacionamento entre as duas personagens evoluiu na narrativa, culminando em momentos marcantes que ressoaram nas redes sociais, com muitos fãs celebrando a representação de um casal LGBTQIAPN+ na novela.

Fora das telas, Alanis também vive um romance com outra mulher. Alanis mantém uma relação estável com Giovanna Reis, produtora com quem divide projetos e apoio mútuo na rotina profissional. A atriz já comentou em entrevistas que valoriza a parceria e o intercâmbio de ideias com a namorada, especialmente em temas ligados à atuação, personagens e dramaturgia.

Recentemente, ela comentou sobre a importância do apoio de sua namorada, a produtora Giovanna Reis, em sua carreira e no desenvolvimento do seu trabalho artístico. Guillen explicou que a parceira, com quem está há cerca de quatro anos, tem sido fundamental nos bastidores, contribuindo com olhar técnico e conversas sobre dramaturgia.

Essa aproximação entre vida pessoal e trajetória na TV tem sido percebida pelos fãs, que acompanham tanto sua atuação quanto sua presença nas redes sociais, onde Alanis celebra momentos ao lado de Giovanna e sua evolução artística.