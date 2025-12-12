Qual o poema que Juquinha recitou para Lorena em 'Três Graças'? Veja e envie para seu amor!

O amor esteve presente em mais um capítulo da novela “Três Graças”, exibido na última quinta-feira (11), na TV Globo. No episódio, as personagens Lorena e Juquinha protagonizaram um momento carinhoso que chamou a atenção do público que torce pelo romance do casal: Lorena acordou pela manhã com uma mensagem de vídeo gravada por Juquinha, com direito até a poema lido em tom de declaração.

Ao longo da mensagem, a personagem que recita o texto à sua amada diz que o poema em questão é assinado pelo poeta e cordelista Bráulio Bessa, conhecido pelas suas mensagens reflexivas sobre encontros e desencontros da vida. No entanto, algumas pessoas que assistiram à cena de paixão disseram que o poema não é de Bráulio Bessa, mas do autor e jornalista brasileiro Mário Quintana.

Romance de Lorena e Juquinha

Nas últimas semanas, as cenas de Lorena (Allanis Guilhen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) em “Três Graças” viralizaram na internet em razão da química entre as personagens e, principalmente, por ser uma forma de representatividade para os casais de lésbicas do Brasil. Em uma entrevista recente ao portal G1, a atriz Allanis Guilhen contou sobre a felicidade e a importância da história ser retratada no país.

"O que eu sinto desse engajamento todo do público é porque é uma comunidade, sim, que se sente invisibilizada, pouco representada, que se tem muitos estigmas, muitos preconceitos, e aqui a gente tá trazendo essa história de uma maneira real, sem apelos, sem estigmas, sem estereótipos. Um amor que se constrói pelo afeto puro, pelo interesse mútuo, genuíno, sem medo de existir", disse Alanis Guilhen.

Confira o poema de Juquinha e envie para o seu amor:

Há quem viva nesta vida

poupando tudo que tem,

se preocupando em deixar

carro, casa ou outro bem.

Mas lhe digo uma verdade:

bom mesmo é deixar saudade

no coração de alguém.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)