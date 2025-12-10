Loquinha: beijo de Lorena e Juquinha causa alvoroço na web; veja a cena

Após intensa expectativa e flertes, as personagens Lorena, interpretada por Alanis Guillen, e Juquinha, vivida por Gabriela Medvedovsky, finalmente protagonizaram o primeiro beijo na novela "Três Graças". O momento oficializa o surgimento de um novo casal, gerando grande entusiasmo entre os fãs. Veja a cena:

A tão aguardada cena, que deu origem à hashtag #Loquinha, se desenrolou no interior de um veículo. O beijo ocorreu em meio a uma conversa, sucedendo um encontro anterior em um barzinho. Durante o momento, Juquinha pediu desculpas por ter tomado a iniciativa, ao que Lorena respondeu: "Não sei porque não fez isso antes".

Repercussão

A sequência do beijo foi testemunhada por Ferette, que, ao presenciar a cena, ficou visivelmente transtornado. Paralelamente, o casal Lorena e Juquinha rapidamente viralizou nas redes sociais, conquistando uma vasta base de admiradores.

A popularidade de #Loquinha transcendeu fronteiras, atraindo fãs de diversas partes do mundo. Mesmo sem o domínio do português, internautas de nacionalidades variadas, do Canadá à Tailândia, têm buscado ativamente por cenas do casal na internet, evidenciando o alcance global da história.