O Liberal chevron right Cultura chevron right

Silvero Pereira comemora Dança dos Famosos nos 20 anos da Cabanos: 'Escolhi Belém para celebrar'

Diante de mais de 1.500 pessoas que lotaram o baile comemorativo, Silvero não escondeu a emoção de retornar ao Pará

Luciana Carvalho

O ator Silvero Pereira, vencedor do Dança dos Famosos 2025, foi a principal atração na noite de celebração dos 20 anos da Cia. de Dança Cabanos, nesta quarta-feira (10), na Sede Campestre da Assembleia Paraense, em Belém. O artista participou do evento festivo ao lado da professora paraense Thais Souza, a segunda profissional do Pará a conquistar o título no quadro do Domingão.

Diante de mais de 1.500 pessoas que lotaram o baile comemorativo, Silvero não escondeu a emoção de retornar ao Pará para celebrar a vitória que, segundo ele, "pertence ao estado".

A Conquista para o Pará

"Fiquei muito feliz de estar aqui nessa noite dos 20 anos do Cabanos", declarou o ator. Ele complementou: "Aceitei o convite na mesma hora porque a gente conseguiu trazer esse prêmio para o Pará. É muito especial: é o bicampeonato do estado no Dança dos Famosos e a primeira vez que uma professora de dança de salão vence. Isso precisa ser celebrado", arrancando aplausos calorosos do público presente.

A Força da Dança de Salão no Estado

Silvero fez questão de reforçar a força da dança de salão no Pará, elemento que une a trajetória da companhia Cabanos com o entusiasmo dos milhares de praticantes espalhados pela região.

"É pela dança de salão que estamos todos aqui. Mais de 1.500 pessoas reunidas. É um prazer imenso comemorar esse prêmio aqui. Escolhi Belém para celebrar, não foi nem no meu Ceará", afirmou o ator. Ele ainda brincou sobre sua estada: "Vim comer tambaqui, caldeirada, dei um pulinho no Combu... e essa semana vou me acabar no tacacá com tucupi".

Agenda na Capital Paraense

O ator ficará na capital até o dia 18, participando de ações culturais, encontros com bailarinos e vivenciando a atmosfera que, segundo ele, sempre o acolhe com afeto. Bem-humorado, ainda arrancou gargalhadas ao completar: "Tô solteiro, tá, gente?".

