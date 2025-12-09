Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Garota de programa ligada a Neymar fala sobre paternidade da segunda filha

Modelo afirma nas redes sociais que bebê é "a cara do pai"

O Liberal

A modelo e garota de programa Any Awuada utilizou suas redes sociais, no último mês, para abordar a paternidade de sua segunda filha, Maria Vitória. Conhecida por um escândalo envolvendo o jogador Neymar Jr. no começo do ano, ela afirmou que a bebê é "a cara dele", mas decidiu não expor a identidade do rapaz.

Maria Vitória, a segunda filha de Any, nasceu em 13 de novembro. Em publicações no Instagram, Awuada detalhou as perguntas que recebe: “Todos os dias eu recebo bastante comentários perguntando quem é o pai da minha bebê (…) Sim, eu já sei quem é o pai dela, até porque ela é a cara dele”, escreveu a modelo.

Pai da bebê não será exposto

A modelo explicou os motivos para não revelar a identidade do pai da criança. “Mas porque eu não expus? Ele é uma pessoa que não quer ser exposta e tá tudo bem, é um direito dele. Eu aprendi muito na minha vida sobre expor as pessoas, é uma coisa que eu não quero fazer nunca mais, porque isso às vezes pode causar problemas na família do outro”, declarou Any Awuada.

Maturidade e bem-estar da filha

Any Awuada enfatizou que sua postura atual reflete um processo de amadurecimento. “Com maturidade, eu aprendi que isso não se deve fazer. Se ele não quer ser exposto, o mais justo, o mais humano e o mais certo é eu respeitar. O que eu quero é o bem da minha filha (…). Ninguém sabe, nem pessoas próximas a mim, nem minha família”, completou.

Relembre o caso Neymar Jr.

A modelo ganhou notoriedade em março deste ano após afirmar ter tido relações íntimas com o jogador Neymar Jr. durante uma festa. O evento ocorreu em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. Na ocasião, ela relatou que o jogador do Santos não utilizou preservativos.

Desabafo sobre o parto

Em novembro, após o nascimento de Maria Vitória, Any Awuada publicou um desabafo emocionante. “Não foi possível o tão sonhado parto normal, mas foi um parto cheio do amor e da presença de Deus. Filha, você e sua irmãzinha são os maiores presentes enviados pelo meu Senhor! Que a graça te cubra, que a promessa te cubra, que a bênção te cubra, que o sangue de Jesus te cubra. Você é consagrada a Deus! Toda honra e toda glória a Deus!”, escreveu.

