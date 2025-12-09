Capa Jornal Amazônia
Cultura

Thais Sousa chega a Belém com troféu do 'Dança dos Famosos' e é recebida com festa no aeroporto

Coreógrafa paraense desembarcou nesta terça-feira (9) e celebrou vitória na edição comemorativa de 20 anos do quadro do Domingão com Huck

Hannah Franco
fonte

Campeã do 'Dança dos Famosos', Thais Sousa desembarca em Belém e é recebida com festa no aeroporto (Reprodução/Cia Cabano)

A coreógrafa paraense Thais Sousa desembarcou em Belém na tarde desta terça-feira (9) e foi recebida com festa por familiares, alunos, amigos e fãs no aeroporto. Exibindo o troféu da vitória no Dança dos Famosos 2025, Thais voltou à capital após a final do quadro do Domingão com Huck, que consagrou a dupla formada por ela e o ator cearense Silvero Pereira.

A chegada foi marcada por emoção, cartazes, aplausos e gritos de comemoração. Visivelmente emocionada, Thais agradeceu às demonstrações de carinho.

A final, realizada no domingo (7/12), marcou o desfecho da edição comemorativa de 20 anos da Dança dos Famosos. A dupla se destacou nas apresentações de valsa e samba, estilos que definiram a grande decisão. Com 159,8 pontos, Silvero Pereira e Thais Sousa garantiram o primeiro lugar.

A disputa também contou com Wanessa Camargo e Diego Basílio, que ficaram com 157,5 pontos, e Manu Bahtidão e Heron Leal, que terminaram em 157,4 pontos, em uma das decisões mais equilibradas das últimas edições.

Palavras-chave

Thais Sousa

silvero pereira

Dança dos Famosos 2025
Cultura
